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Хронология войны — день 1248: россияне давят под Покровском и отбиваются от дронов

Автор
Юлия Крутякова
Дата публикации
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Автор
1247 год полномасштабной войны России против Украины
1247 год полномасштабной войны России против Украины. Фото telegraf.com.ua

25 июля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, где идут бои и что известно об обстрелах России

На календаре пятница, 25 июля. Бои на фронте продолжаются в высоком темпе, а за предыдущие сутки было зафиксировано 130 боевых столкновений. Основные боевые действия идут на Покровском направлении, но Курское и Лиманское тоже остаются тяжелыми.

Как проходит 1248 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 25 июля – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Украинские БПЛА массированно летят в направлении Сочи.

Направление движения дронов на Сочи
Направление движения дронов на Сочи

О новостях и событиях 22 июля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1245: обстрел Одессы и авария истребителя Miragе

О том, что происходило 23 июля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1246: бои за Покровск и переговоры в Стамбуле

С ситуацией в Украине 24 июля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1247: удар по "Привозу" в Одессе и давление россиян на фронте

Теги:
#Украина #Россия #Война