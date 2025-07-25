Хронологія війни — день 1248: росіяни тиснуть під Покровськом та відбиваються від дронів
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25 липня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, де йдуть бої і що відомо про обстріли Росії
На календарі пʼятниця, 25 липня. Бої на фронті продовжуються у високому темпі, а за попередню добу було зафіксовано 130 бойових зіткнень. Основні бойові дії йдуть на Покровському напрямку, але Курський та Лиманський теж залишаються важкими.
Як проходить 1248 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 25 липня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
01:00 Кременчук був під атакою балістичних ракет. Також на Харківщині фіксується шість безпілотників росіян. Тим часом українські дрони, схоже, досягли Ростовської області — на вибухи скаржаться росіяни у Новочеркаську та Таганрозі.
00:00 Українські БПЛА масовано летять у напрямку Сочі.
Про новини та події 22 липня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1245: обстріл Одеси та аварія винищувача Miragе
Про те, що відбувалося 23 липня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1246: бої за Покровськ та переговори у Стамбулі
З ситуацією в Україні 24 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1247: удар по "Привозу" в Одесі і тиск росіян на фронті