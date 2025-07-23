Хронологія війни — день 1246: бої за Покровськ та переговори у Стамбулі

23 липня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, де йдуть бої і що відомо про обстріл Росії

На календарі середа, 23 липня. "Літній наступ" загарбників триває у колишніх темпах, проте фіксується посилення тиску на Покровському напрямку. За минулу добу зафіксовано 139 бойових зіткнень, що явно не говорить про наміри росіян завершувати війну найближчим часом. Попри це Україна збирається провести новий раунд мирних переговорів у Стамбулі.

Як проходить 1246 день повномасштабної війни в Україні і які останні новини з фронту 23 липня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

3:00 У Кривому Розі зафіксовано кілька прильотів, через що пошкоджено підприємство та приватні будинки. Пожежі на місцях загасили, обійшлося без постраждалих

1:00 Вибухи прогриміли у російських Новочеркаську (Ростовська область) та Тулі

00:00 Росія знову зазнала атаки безпілотників. Повідомлялося про запуски дронів у бік Москви та південних областей.

Наліт дронів на Росію

З ситуацією в Україні 20 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1243: Росія приховує велику аварію та масштабує виробництво "Шахедів"

Про новини та події 21 липня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1244: росіяни атакували Київ і тиснуть під Покровськом

Про те, що відбувалося 22 липня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1245: обстріл Одеси та аварія винищувача Miragе