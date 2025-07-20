Хронологія війни — день 1243: окупанти хочуть оточити Покровськ і продовжують обстріл

20 липня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, де було зафіксовано атаки Росії і що відомо про обстріли.

На календарі неділя, 20 липня. Протягом попередньої доби сталося 115 бойових зіткнень, з яких 36 на Покровському напрямку. Окупанти поступово намагаються взяти місто в кліщі та аналітики не виключають, що в майбутньому його доведеться покинути. Росія не відмовилася від своїх початкових вимог навіть попри те, що її економіка вже перебуває в жалюгідному стані та може зіткнутися з серйозними проблемами, якщо війна затягнеться

Як проходить 1243 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 20 липня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

01:00 Запоріжжя знову під ударом безпілотників та під атакою ракет невідомого типу.

00:00 ЄС вперше запровадив санкції проти банків Китаю через допомогу Росії. Йдеться про регіональні Suifenhe Rural Commercial Bank та Heihe Rural Commercial Bank, чиї офіси розташовані неподалік кордону РФ.

З ситуацією в Україні 17 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1240: окупанти тиснуть під Покровськом, а Росію атакували дрони

Про новини та події 18 липня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1241: 18-й пакет санкцій ЄС та удар по П’ятихаткам

Про те, що відбувалося 19 липня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1242: терор Шостки та масштабний удар по Павлограду