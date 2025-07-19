Хронологія війни — день 1242: розмови про наступ України та нові атаки дронів

19 липня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, де були зафіксовані атаки Росії, обстріли і що відомо про переговори

На календарі – субота, 18 липня. Спецпредставник президента США Кіт Келлог залишив Україну, майже відразу після чого Росія відновила обстріли України. Але не обійшлося і без добрих новин. ЄС затвердив новий пакет санкцій проти держави-агресора, а американський президент Дональд Трамп знову змінив риторику і, як заявляють ЗМІ, почав обговорювати з Україною наступ проти Росії.

Як проходить 1242 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 19 липня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У повітряному просторі України багато ворожих "Шахедів", також монітори повідомляють про можливість ракетних ударів протягом ночі. Але в Росії теж неспокійно — там теж масована дронова атака. Серед іншого, вибухи та пожежі вже в районі Домодєдово у Підмосков’ї.

Тим часом карта бойових дій від DeepState станом на початок доби виглядає так:

Карта, де йдуть бої на Покровському напрямку DeepState 19.07.2025

Карта боїв у Сумській області DeepState 19.07.2025

Про те, що відбувалося 16 липня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1239: росіяни вдарили по Добропіллю і тиснуть під Покровськом

З ситуацією в Україні 17 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1240: окупанти тиснуть під Покровськом, а Росію атакували дрони

Про новини та події 18 липня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1241: 18-й пакет санкцій ЄС та удар по П’ятихаткам