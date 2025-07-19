Хронологія війни — день 1242: розмови про наступ України та нові атаки дронів
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19 липня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, де були зафіксовані атаки Росії, обстріли і що відомо про переговори
На календарі – субота, 18 липня. Спецпредставник президента США Кіт Келлог залишив Україну, майже відразу після чого Росія відновила обстріли України. Але не обійшлося і без добрих новин. ЄС затвердив новий пакет санкцій проти держави-агресора, а американський президент Дональд Трамп знову змінив риторику і, як заявляють ЗМІ, почав обговорювати з Україною наступ проти Росії.
Як проходить 1242 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 19 липня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 У повітряному просторі України багато ворожих "Шахедів", також монітори повідомляють про можливість ракетних ударів протягом ночі. Але в Росії теж неспокійно — там теж масована дронова атака. Серед іншого, вибухи та пожежі вже в районі Домодєдово у Підмосков’ї.
Тим часом карта бойових дій від DeepState станом на початок доби виглядає так:
Про те, що відбувалося 16 липня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1239: росіяни вдарили по Добропіллю і тиснуть під Покровськом
З ситуацією в Україні 17 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1240: окупанти тиснуть під Покровськом, а Росію атакували дрони
Про новини та події 18 липня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1241: 18-й пакет санкцій ЄС та удар по П’ятихаткам