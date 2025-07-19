Хронология войны — день 1242: разговоры о наступлении Украины и новые атаки дронов

19 июля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, где были зафиксированы атаки России, обстрелы, и что известно про переговоры

На календаре суббота, 18 июля. Спецпредставитель президента США Кит Келлог покинул Украину, почти сразу же после чего Россия возобновила обстрелы Украины. Но не обошлось и без хороших новостей. ЕС утвердил новый пакет санкций против государства-агрессора, а американский президент Дональд Трамп снова изменил риторику и, как заявляют СМИ, начал обсуждать с Украиной ответное наступление.

Как проходит 1242 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 19 июля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В воздушном пространстве Украины много вражеских "Шахедов", также мониторы сообщают о вероятности ракетных ударов в течение ночи. Но в России тоже неспокойно — там тоже массированная дроновая атака. Среди прочего, взрывы и пожары уже в районе Домодедово в Подмосковье.

Тем временем карта боевых действий от DeepState по состоянию на начало суток выглядит следующим образом:

Карта, где идут бои на Покровском направлении DeepState 19.07.2025

Карта боев в Сумской области DeepState 19.07.2025

О том, что происходило 16 июля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1239: россияне ударили по Доброполью и давят под Покровском

С ситуацией в Украине 17 июля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1240: оккупанты давят под Покровском, а Россию атаковали дроны

О новостях и событиях 18 июля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1241: 18-й пакет санкций ЕС и удар по Пятихаткам