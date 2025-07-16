Хронология войны — день 1239: россияне обстреляли Харьков и давят под Покровском

16 июля "Телеграф" продолжает рассказывать в режиме онлайн про все последние новости с линии боестолкновения, где были взрывы и атаки России за последние сутки

На календаре среда, 16 июля 2025 года. Российское "летнее наступление" как и прежде продолжается с том же темпе и все так же безуспешно. За предыдущие сутки на фронте было зафиксировано 148 боевых столкновений, из которых 41 раз на Покровском направлении, 24 на Лиманском и 22 на Новопавловском. На фоне этого захватчики продолжают совершать массовые запуски дронов, из-за чего страдают мирные города.

Как проходит 1239-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 16 июля – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

05:00 Россияне масштабно атаковали дронами Винницу. Таким образом, оккупанты за одну ночь устроили массированные атаки на три города – Кривой Рог, Измаил в Одесской области и Винницу.

3:00 Количество дронов над Украиной уменьшилось, однако еще несколько десятков находится в Винницкой области или движутся в ее сторону.

Атака продолжается

1:00 Много взрывов произошло в Кривом Роге, сообщалось о масштабных перебоях со светом и водоснабжением. Взрывы также были слышны в Одесской области и в Черкассах.

Дроны над Украиной

00:00 Россияне нанесли 16 ударов по Киевском районе Харькова, пострадали два человека. Также сообщалось о пожаре в Кривом Роге.

С ситуацией в Украине 13 июля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1236: россияне атаковали Николаев и продвинулись под Покровском

О новостях и событиях 14 июля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1237: Трамп пригрозил россиянам, а те запускают дроны по Украине

О том, что происходило 15 июля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1238: оккупанты наступают под Покровском, а в Украине обсуждают заявления Трампа