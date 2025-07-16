Россияне беспощадно ударили по магазину в центре Доброполья: много пострадавших, все детали (фото, видео)

Несмотря на частые обстрелы, в Доброполье до сих пор проживает более 22 000 человек

Вечером 16 июля российская армия обстреляла Доброполье на Донетчине. Удар пришелся по гражданскому объекту в самом центре города.

Об этом пишут местные паблики. Оккупанты применили авиационную бомбу типа "КАБ", сообщает омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Он добавил, что удар пришелся по району магазина "Аврора" в час пик, когда люди возвращались с работы. Работают спасатели, медики, военные врачи – местная больница не может принять всех.

UPD: Количество пострадавших в Доброполье возросло до 27, а количество погибших — до 2.

Появилось видео с места удара россиян. На кадрах видны ужасающие последствия прилета.

По уточненной информации, в Доброполье — один погибший, раненых уже 21. Повреждены 54 торговых точки, 304 квартиры в 13 домах и 8 автомобилей.

Ранее, по данным главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, в результате прилета заявлялось о смерти двух человек, а 14 — получили ранения.

Удар по Доброполью Удар по Доброполью Удар по Доброполью Удар по Доброполью Удар по Доброполью Удар по Доброполью Удар по Доброполью Удар по Доброполью

Волонтер Денис Христов "Голландец" рассказал, что в результате атаки пострадали мирные люди, среди которых погибшие. "Россия еще раз подтвердила свой статус — страна-террорист".

На обнародованных кадрах виден ряд изуродованных и уничтоженных объектов.

Тем временем Telegram-каналы распространяют видео с момента взрыва в Доброполье.

Также появляются фото с места обстрела:

Доброполье после российского обстрела

После удара вспыхнуло здание магазина.

Доброполье после российского обстрела

Доброполье после российского обстрела

Доброполье после российского обстрела

Ситуация в Доброполье

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что с начала июля город подвергся по меньшей мере 38 обстрелам. Из-за постоянной опасности около 980 человек были вынуждены покинуть город. Несмотря на это, в Доброполье до сих пор проживает более 22 000 человек.

В общем, ситуация в регионе остается напряженной: враг активно применяет FPV-дроны, "Ланцеты" и другие ударные беспилотники, поражающие не только сам город, но и ключевые подъездные пути. Особо опасной остается логистическая трасса, соединяющая Доброполье с другими населенными пунктами. Из-за постоянных обстрелов и угрозы с воздуха военные активно обустраивают антидроновые сетки.

По словам Филашкина, ограничения для движения транспорта и гражданского населения уже действуют на отдельных участках региональных дорог — в частности между Краматорском и Добропольем, в связи с ростом интенсивности атак дронов.

К слову, город находится примерно в 14 км от "серой зоны" — территории, где активно идут бои.

Доброполье на карте DeepState

Ранее "Телеграф" сообщал, что за 9 и 10 июля по Доброполью ударили более сотни российских малых беспилотников, и, похоже, атаки продолжатся. Как отмечают аналитики DeepState, армия РФ целится не по военным объектам, а прежде всего по гражданской инфраструктуре. Под ударами оказываются частные автомобили, предприятия, жилые дома, заведения питания и магазины — все, что принадлежит мирным жителям.