Россияне беспощадно ударили по магазину в центре Доброполья: много пострадавших, все детали (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 502
Несмотря на частые обстрелы, в Доброполье до сих пор проживает более 22 000 человек
Вечером 16 июля российская армия обстреляла Доброполье на Донетчине. Удар пришелся по гражданскому объекту в самом центре города.
Об этом пишут местные паблики. Оккупанты применили авиационную бомбу типа "КАБ", сообщает омбудсмен Дмитрий Лубинец.
Он добавил, что удар пришелся по району магазина "Аврора" в час пик, когда люди возвращались с работы. Работают спасатели, медики, военные врачи – местная больница не может принять всех.
UPD: Количество пострадавших в Доброполье возросло до 27, а количество погибших — до 2.
Появилось видео с места удара россиян. На кадрах видны ужасающие последствия прилета.
По уточненной информации, в Доброполье — один погибший, раненых уже 21. Повреждены 54 торговых точки, 304 квартиры в 13 домах и 8 автомобилей.
Ранее, по данным главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, в результате прилета заявлялось о смерти двух человек, а 14 — получили ранения.
Волонтер Денис Христов "Голландец" рассказал, что в результате атаки пострадали мирные люди, среди которых погибшие. "Россия еще раз подтвердила свой статус — страна-террорист".
На обнародованных кадрах виден ряд изуродованных и уничтоженных объектов.
Тем временем Telegram-каналы распространяют видео с момента взрыва в Доброполье.
Также появляются фото с места обстрела:
После удара вспыхнуло здание магазина.
Ситуация в Доброполье
Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что с начала июля город подвергся по меньшей мере 38 обстрелам. Из-за постоянной опасности около 980 человек были вынуждены покинуть город. Несмотря на это, в Доброполье до сих пор проживает более 22 000 человек.
В общем, ситуация в регионе остается напряженной: враг активно применяет FPV-дроны, "Ланцеты" и другие ударные беспилотники, поражающие не только сам город, но и ключевые подъездные пути. Особо опасной остается логистическая трасса, соединяющая Доброполье с другими населенными пунктами. Из-за постоянных обстрелов и угрозы с воздуха военные активно обустраивают антидроновые сетки.
По словам Филашкина, ограничения для движения транспорта и гражданского населения уже действуют на отдельных участках региональных дорог — в частности между Краматорском и Добропольем, в связи с ростом интенсивности атак дронов.
К слову, город находится примерно в 14 км от "серой зоны" — территории, где активно идут бои.
Ранее "Телеграф" сообщал, что за 9 и 10 июля по Доброполью ударили более сотни российских малых беспилотников, и, похоже, атаки продолжатся. Как отмечают аналитики DeepState, армия РФ целится не по военным объектам, а прежде всего по гражданской инфраструктуре. Под ударами оказываются частные автомобили, предприятия, жилые дома, заведения питания и магазины — все, что принадлежит мирным жителям.