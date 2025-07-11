Доброполье в Донецкой области страдает от российских FPV-дронов: в Deep State пишут о тяжелой ситуации

Только за 9 июля было зафиксировано более 40 ударов FPV-дронами по Доброполью

Город Доброполье в Донецкой области уже два дня подряд страдает от ударов российских FPV-дронов. Более 100 небольших беспилотников прилетело по городу за 9 и 10 июля и похоже, что это не конец.

Об этом сообщил аналитический проект DeepState. Аналитики подчеркнули, что россияне атакуют не военных, а преимущественно гражданские объекты и мирное население. Оккупанты наносят удары по автомобилям, предприятиям, домам, заведениям питания и магазинам.

Только за 9 июля было зафиксировано более 40 ударов FPV-дронами по Доброполью. Оккупанты таким образом не только терроризируют город, но и пытаются выйти на дистанцию поражения FPV-дронами на оптоволокне. Это позволит им устроить охоту на логистику.

"Выйдя на расстояние 20 км по отрезку Попов-Яр-Новоторецкое-Разине, враги не упускают возможность бить по глубине наиболее важной и живой логистической артерии Донбасса. И для этого они готовы выгонять своих пилотов даже на самый ноль. Вот только Россия показала в очередной раз свою истинную гнилую сущность, убивая просто всех подряд, даже гражданских людей", – говорится в сообщении.

Оккупанты за два дня направили на Доброполье более 100 дронов

Тем временем россияне могли отступиться от идеи захватить Константиновку и вернуться к более сильному давлению под Покровском из-за нехватки личного состава. Командование ВС РФ предстало перед выбором одного из двух населенных пунктов, который, по их мнению, можно скорее захватить.

Ранее журналист Аркадий Бабченко поделился мнением, что Путин поставил все, что у него было на свое "летнее наступление", однако за два месяца его проведения каких-либо результатов показать не удалось. Бабченко предполагает, что из-за какой-то неправильной информации в Кремле сильно переоценили свое положение на фронте.