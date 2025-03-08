Вместо квартир теперь черные пропасти. Большой репортаж из обстрелянного Доброполья

Повреждены восемь пятиэтажек

Последствия российской атаки на Доброполье 7 марта уже показали в сети. В городе разрушены многие дома, есть пострадавшие и погибшие.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, как сейчас выглядит место попадания российских снарядов. Известно об 11 погибших и 33 пострадавших.

На фото и видео видно, что некоторые дома выгорели дотла, кое-где до сих пор идет дым. Спасатели разбирают завалы, потому количество погибших может вырасти. У домов пострадали автомобили, некоторые сгорели полностью. На улице валяются куски кровли, пластика и бетона. Весь дом в следах от обломков российских снарядов.

Последствия атаки на Доброполье

Выгоревшие квартиры в Доброполье

Местная женщина рассказала, что в одном из пострадавших домов у нее было два магазина с хозтоварами. Все выгорело полностью.

"Мы, конечно, слышали взрывы. Живем здесь недалеко, но не думали, что так будет. Все сгорело", — говорит женщина.

Разрушенный дом в Доброполье

Воронка от российского снаряда

Последствия атаки на Доброполье

Доброполье на карте

Также на фото видна и воронка от упавшего в нескольких метрах от дома снаряда. Известно, что повреждены 8 пятиэтажных домов, админздание и 30 автомобилей. Люди работают в поврежденных домах собственноручно, разбирая последствия атаки.

В домах рядом вылетели окна, побило стекло. Одна из пенсионерок Грубан Валентина Петровна пожаловалась, что вообще не спала всю ночь. У нее от взрывов вылетели окна, сейчас она в отчаянии и не знает теперь, как быть. Женщина говорит, что живет с мужем, а в Доброполье также проживает ее 90-летняя свекровь.

Грубан Валентина Петровна

В объектив корреспондента попал парень, который, несмотря на трагедию и смерть 11 человек в результате обстрела, все равно нес кому цветы к 8 Марта.

В результате российской атаки горел целый квартал. Во время работы спасателей по ним был нанесен повторный удар "Шахедом". Среди раненых горожан пятеро детей – 9, 14, 17-летние девушки и мальчики 10 и 11 лет.

Известно, что россияне совершили массированную комбинированную атаку. Предварительно они били ракетами "Искандер-М", РСЗО "Торнадо-С" и БПЛА "Герань-2".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне атаковали Харьков. Поврежден жилой дом, есть пострадавшие.