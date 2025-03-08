Замість квартир тепер чорні провалля. Великий репортаж з обстріляного Добропілля

Пошкоджено вісім п'ятиповерхівок

Наслідки російської атаки на Добропілля 7 березня вже показали у мережі. У місті зруйновано чимало будинків, є постраждалі та загиблі.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов показав, як зараз виглядає місце влучання російських снарядів. Відомо про 11 загиблих та 33 постраждалих.

На фото та відео видно, що деякі будинки вигоріли вщент, подекуди й досі йде дим. Рятувальники розбирають завали, тому кількість загиблих може зрости. Біля будинків постраждали автівки, деякі згоріли повністю. На вулиці валяються шматки покрівлі, пластику та бетону. Весь будинок у слідах від уламків російських снарядів.

Наслідки атаки на Добропілля

Вигорілі квартири в Добропіллі

Місцева жінка розповіла, що в одному з постраждалих будинків у неї було два магазини з хозтоварами. Усе вигоріло повністю.

"Ми, звісно, чули вибухи. Живемо тут недалеко, але не думали, що так буде. Все згоріло", — каже жінка.

Зруйнований будинок в Добропіллі

Воронка від російського снаряду

Наслідки атаки на Добропілля

Добропілля на карті

Також на фото видно і воронку від снаряда, який впав за кілька метрів від будинку. Відомо, що пошкоджено 8 п’ятиповерхових будинків, адмінбудівлю та 30 автомобілів. Люди працюють у пошкоджених будинках власноруч, розбираючи наслідки атаки.

У будинках поруч повилітали вікна, побило скло. Одна з пенсіонерок Грубан Валентина Петрівна пожалілася, що взагалі не спала всю ніч. У неї від вибухів повилітали вікна, наразі вона у розпачі і не знає тепер, як бути. Жінка каже, що живе з чоловіком, а в Добропіллі також мешкає її 90-річна свекруха.

Грубан Валентина Петрівна

Водночас в об'єктив кореспондента потрапив хлопець, який, попри трагедію та смерть 11 осіб внаслідок обстрілу, все одно ніс комусь квіти до 8 Березня.

Внаслідок російської атаки горів цілий квартал. Під час роботи рятувальників по них було завдано повторного удару "Шахедом". Серед поранених містян п'ятеро дітей — 9, 14, 17-річні дівчата та хлопчики 10 і 11 років.

Наразі відомо, що росіяни здійснили масовану комбіновану атаку. Попередньо, вони били ракетами "Іскандер-М", РСЗВ "Торнадо-С" та БПЛА "Герань-2".

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни атакували Харків. Пошкоджено житловий будинок, є постраждалі.