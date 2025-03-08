Вигорілі будинки, потрощені авто. Як виглядають Добропілля, Богодухів, Одеса, які вночі атакувала РФ (фото та відео)

Кадри з місць ударів жахають

Добропілля, Богодухів, Одеса були атаковані російською армією ввечері 7 та в ніч на 8 березня. Загинули люди, спалахнули пожежі, є значні руйнування.

Добропілля

У прокуратурі Донецької області повідомили, що внаслідок російського обстрілу Добропілля загинуло 11 людей. Ще 30 дістали поранень, серед них п'ятеро дітей — 9, 14, 17-річні дівчата та хлопчики 10 і 11 років. Росіяни здійснили масовану комбіновану атаку. Попередньо, вони били ракетами "Іскандер-М", РСЗВ "Торнадо-С" та БПЛА "Герань-2".

Удари припали на середмістя зі щільною житловою забудовою. Окрім багатоквартирних будинків, частину яких охопила пожежа, пошкоджено автомобілі.

Богодухів

Російські безпілотники вдарили по цивільному підприємству в цьому місті на Харківщині. За попередніми даними, загинули троє людей, ще семеро постраждали, повідомили у ДСНС. Зруйновано виробничі цехи, сталася масштабна пожежа, що охопила 2 000 кв. м.

Одеса

Ворог знову завдав масованого удару безпілотниками по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одеси пізно ввечері 7 березня. Спалахнули пожежі, горіли ангар із сільгосптехнікою, будівля СТО, автомагазин, сонячні панелі, складені на відкритій території, та чотириповерхова промислова будівля. Крім того, постраждала критична інфраструктура. В мережі з'явилися фото та відео наслідків атаки.

За словами власника постраждалого автосалону будівельної та дорожньої техніки Олександра Завадського постраждало 10 машин. На момент удару вони перебували на стоянці.

Як повідомляв "Телеграф", 6 березня росіяни двома безпілотниками вдарили по терміналу Нової пошти у Сумах. Загинув чоловік, термінал зруйновано. Згоріли усі 2576 посилок, які були на території термінала. Оголошена вартість втрачених відправлень — понад 3,3 млн грн.