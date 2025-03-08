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У Добропіллі на Донеччині горів цілий квартал, кількість жертв стрімко зростає (фото)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Деякі будинки вигоріли майже повністю Новина оновлена 08 березня 2025, 08:09
Деякі будинки вигоріли майже повністю. Фото ДСНС

Постраждали діти

Добропілля зазнало жорстокого обстрілу з боку російської армії. Ввечері 7 березня росіяни вдарили по центру цього містечка в Покровському районі Донецької області, вбивши, щонайменше 11 людей.

Оновлені дані про жертв та наслідки російської атаки станом на ранок 8 березня повідомили у ДСНС. Попередньо повідомлялося про загибель чотирьох людей, на ранок кількість жертв сягнула 11 людей. Ще 30 людей отримали поранення.

Постраждав цілий квартал — пошкоджено 8 п’ятиповерхових будинків, адмінбудівлю та 30 автомобілів. В житлових будинках і адміністративній будівлі виникли пожежі.

Коли рятувальники гасили вогонь, росіяни завдали повторного удару, (ймовірно, "шахедом"). Пошкодження отримала пожежна машина.

"Попри загрозу, рятувальники продовжують працювати. Локалізовано пожежу у 20 квартирах, ліквідовано три займання загальною площею 190 кв. м", — йдеться у повідомленні.

Серед поранених діти

У поліції повідомили, що серед поранених — п'ятеро дітей. Триває рятувальна операція.

Росіяни завдали по місту комбінованого удару, попередньо, ракетою "Іскандер-М", РСЗВ "Торнадо-С" та БпЛА "Герань-2". Деякі будинки вигоріли майже повністю, серед пошкоджених будівель — торговий центр.

"Понад 10 годин на місцях влучань працюють вибухотехніки, слідчо-оперативні групи поліції та всі профільні служби. Триває ліквідація пожежі, розбір завалів та евакуація людей. Точна кількість постраждалих та руйнувань встановлюється", — додали у поліції.

Як повідомляв "Телеграф", ввечері 7 березня росіяни також атакували Одесу. Вони вдарили безпілотниками, є влучання в об'єкти цивільної інфраструктури, спалахнули пожежі.

Теги:
#Діти #Донецька область #Обстріл #Жертви #Добропілля