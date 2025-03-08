Ворог атакував Добропілля касетними боєприпасами: багато поранених, є загиблі (відео)

18 осіб отримали поранення різних ступенів тяжкості, також є загиблі

Російські окупанти обстріляли касетними боєприпасами Добропілля в Донецькій області. Щонайменше четверо людей загинуло через російську атаку, щонайменше 18 отримали поранення.

Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його словами, окупанти цілеспрямовано били по житловій забудові міста.

"Вже вночі росіяни завдали по місту трьох ударів. За попередньою інформацією, пошкоджено 4 багатоповерхівки. Остаточна кількість жертв та обсяги руйнувань будуть встановлені пізніше. Зараз же на місці влучань працюють органи влади, поліція, рятувальники та всі відповідальні служби. Не наражайте себе на смертельну небезпеку! Евакуюйтесь своєчасно!", – написав він.

Трохи пізніше Філашкін оновив допис, зазначивши, що відомо про чотирьох загиблих від атаки росіян. Ще 18 осіб отримали поранення різних ступенів тяжкості, продовжується ліквідація наслідків російського теракту.

Нагадаємо, що на Донеччині російські війська активно продовжують наступати на Покровськ, намагаючись захопити його. Українські захисники зривають ці плани ворога, а той, своєю чергою, намагається хоча б завдати максимальних збитків місту. Те, як зараз виглядає Покровськ, після регулярних атак противника, просто жахає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Покровську закрилася остання пошта. Це пов'язано з тим, що бої стали інтенсивнішими.