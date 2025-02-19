У Покровську закрилася остання пошта, бої стають все інтенсивнішими: яка ситуація на фронті (карта)
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Сили оборони України стримують поступ росіян на Покровськ
Російські війська не припиняють спроб наступати на сході України. Незважаючи на складну ситуацію, Сили оборони відбивають атаки противника на низці напрямків, у тому числі на Покровському.
Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, минулої доби українська армія відбила 50 ворожих атак під Покровськом. Найбільше окупанти активізувалися в районі населених пунктів Тарасівка, Водяне Друге, Малинівка, Промінь, Піщане, Котлине, Надіївка, Котлярівка, Новоолександрівка, Запоріжжя, Олексіївка, Новоторецьке, Андріївка, Дачне, Шевченко та Улакли.
У мережі також з’явилася мапа боїв на Покровському напрямку.
Тим часом на карті OSINT-проекту DeepState видно, що фронт знаходиться вже зовсім поруч із Покровськом.
Російські війська намагаються просуватися вночі, а вдень вони проводять штурми українських позицій. Про це в ефірі "Київ 24" заявив офіцер Збройних сил України Сергій Цехоцький. Він додав, що противник більше виявляє активність на південь від Покровська.
"Вони намагаються просуватися, прикриваючись темрявою та туманами, поки є можливість. А потім збираються до груп і намагаються, таким чином, йти на штурм", — заявив військовий.
У Покровську закрилося останнє відділення "Нової пошти". Про це повідомив у Facebook співвласник компанії Володимир Поперешнюк. Йдеться про відділення №3.
"За останні два місяці воно перетворилося із поштового відділення на пункт незламності, а наші працівники там — стали опорою для людей, що лишалися у місті", — написав він.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, ЗСУ звільнили село Піщане під Покровськом Донецької області.