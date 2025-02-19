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У Покровську закрилася остання пошта, бої стають все інтенсивнішими: яка ситуація на фронті (карта)

Автор
Євген Устименко
Дата публікації
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Автор
Наступ на Покровськ Новина оновлена 19 лютого 2025, 09:23
Наступ на Покровськ. Фото Колаж "Телеграфу"

Сили оборони України стримують поступ росіян на Покровськ

Російські війська не припиняють спроб наступати на сході України. Незважаючи на складну ситуацію, Сили оборони відбивають атаки противника на низці напрямків, у тому числі на Покровському.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, минулої доби українська армія відбила 50 ворожих атак під Покровськом. Найбільше окупанти активізувалися в районі населених пунктів Тарасівка, Водяне Друге, Малинівка, Промінь, Піщане, Котлине, Надіївка, Котлярівка, Новоолександрівка, Запоріжжя, Олексіївка, Новоторецьке, Андріївка, Дачне, Шевченко та Улакли.

У мережі також з’явилася мапа боїв на Покровському напрямку.

Карта боїв під Покровськом. Джерело: www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Тим часом на карті OSINT-проекту DeepState видно, що фронт знаходиться вже зовсім поруч із Покровськом.

Карта боїв під Покровськом. Джерело: deepstatemap

Російські війська намагаються просуватися вночі, а вдень вони проводять штурми українських позицій. Про це в ефірі "Київ 24" заявив офіцер Збройних сил України Сергій Цехоцький. Він додав, що противник більше виявляє активність на південь від Покровська.

"Вони намагаються просуватися, прикриваючись темрявою та туманами, поки є можливість. А потім збираються до груп і намагаються, таким чином, йти на штурм", — заявив військовий.

У Покровську закрилося останнє відділення "Нової пошти". Про це повідомив у Facebook співвласник компанії Володимир Поперешнюк. Йдеться про відділення №3.

"За останні два місяці воно перетворилося із поштового відділення на пункт незламності, а наші працівники там — стали опорою для людей, що лишалися у місті", — написав він.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, ЗСУ звільнили село Піщане під Покровськом Донецької області.

Теги:
#Україна #Росія #Донецька область #Мапа #Війна #Покровск