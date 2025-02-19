Укр

В Покровске закрылась последняя почта, бои становятся все более интенсивными: какая ситуация на фронте (карта)

Автор
Евгений Устименко
Дата публикации
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Автор
Наступление на Покровск Новость обновлена 19 февраля 2025, 09:23
Наступление на Покровск. Фото Коллаж "Телеграфа"

Силы обороны Украины сдерживают продвижение россиян на Покровск

Российские войска не прекращают попыток наступать на востоке Украины. Несмотря на сложную ситуацию, Силы обороны отбивают атаки противника на ряде направлений, в том числе, на Покровском.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за минувшие сутки украинская армия отбила 50 вражеских атак под Покровском. Больше всего оккупанты активизировались в районе населенных пунктов Тарасовка, Водяное Второе, Малиновка, Луч, Песчаное, Котлино, Надеевка, Котляровка, Новоалександровка, Запорожье, Алексеевка, Новоторецкое, Андреевка, Дачное, Шевченко и Улаклы.

В сети также появилась карта боев на Покровском направлении.

Карта боев под Покровском. Источник: www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Тем временем, на карте OSINT-проекта DeepState видно, что фронт находится уже совсем рядом с Покровском.

Карта боев под Покровском. Источник: deepstatemap

Российские войска пытаются продвигаться ночью, а днем они проводят штурмы украинских позиций. Об этом в эфире "Киев 24" заявил офицер Вооруженных сил Украины Сергей Цехоцкий. Он добавил, что противник больше проявляет активности к югу от Покровска.

"Они пытаются продвигаться, прикрываясь темнотой и туманами, пока есть возможность. А затем собираются в группы и пытаются, таким образом, идти на штурм", — заявил военный.

В то же время в Покровске закрылось последнее отделение "Новой почты". Об этом сообщил в Facebook совладелец компании Владимир Поперешнюк. Речь идет об отделении №3.

"За последние два месяца оно превратилось из почтового отделения в пункт несокрушимости, а наши работники там стали опорой для людей, которые оставались в городе", — написал он.

Как сообщал "Телеграф" ранее, ВСУ освободили село Песчаное под Покровском Донецкой области.

Теги:
#Украина #Россия #Донецкая область #Карта #Война #Покровск