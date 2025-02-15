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Самый трудный день на фронте: россияне атаковали сотни раз, подтверждено освобождение Песчаного под Покровском (карта)

Автор
Антон Корж
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Во время освобождения Песчаного ВСУ уничтожили более 80 россиян Новость обновлена 16 февраля 2025, 00:08
Во время освобождения Песчаного ВСУ уничтожили более 80 россиян. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Россияне, по предварительным данным, совершили более 250 атак на украинские позиции

15 февраля стало самым трудным днем на фронте с начала 2025 года. Российские кафиры с начала суток атаковали на линии боестолкновения более 250 раз, и это еще неполные данные. Однако есть и хорошие новости – подтверждено, что Вооруженные силы Украины освободили село Песчаное на Покровском направлении.

Об этом сообщил проект Deep State. Информацию об освобождении Песчаного подтвердил военный журналист Юрий Бутусов.

"Согласно данным ГШ ВСУ, с начала суток 15 февраля произошло по меньшей мере 250 атак врага. Это еще не окончательные цифры, точные будут на 8 утра, но это уже говорит о крайне большой интенсивности действий врага. Основная активизация противника была на Покровском, Кураховском и Великоновосельском направлении", – говорится в сообщении проекта.

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что активность российских оккупантов значительно возросла. Особенно по сравнению с прошлыми днями, когда количество атак часто не достигало сотни в день на всем протяжении фронта. В частности, 15 февраля только на Покровском направлении россияне 67 раз пытались штурмовать украинские позиции, потеряв более 530 единиц живой силы ликвидированными и ранеными.

"По сравнению с прошлыми сутками противник значительно активизировал усилия, общее количество штурмовых действий увеличилось в два с половиной раза, с наибольшей активностью на Покровском направлении. В общей сложности, с начала этих суток произошло 250 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение", – говорится в сообщении.

Относительно освобождения Песчаного Бутусов написал, что россиян выбили из населенного пункта в результате четырехдневных боев со 2 по 6 февраля. Атаку проводил личный резерв главнокомандующего ВСУ, 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" при поддержке ряда других подразделений.

"В ходе боев уничтожено более 80 российских оккупантов из состава 74-й мотострелковой бригады ВС РФ. У нас также есть потери, но они во много раз меньше россиян. Первыми в село ворвались воины 425-го штурмового полка "Скала". После того как бойцы 425-го ошп уничтожили и захватили основные опорные пункты врага, для поддержки в село зашли воины 210-го батальона 120-й бригады ТРО и 32-й механизированной бригады, добившие врага и закрепившие успех. В окрестностях села все еще продолжают зачищать отдельные группы противника, который пытается восстановить положение", – написал он.

Бутусов отметил, что контратакующую операцию удалось провести благодаря очень хорошей организации взаимодействия пехоты, артиллерии и БПЛА, а также компетентным командирам. Оккупанты почувствовали на себе качественную работу Сил обороны, что привело к разгрому их сил.

"На Песчаном был выстроен эшелонированный фронт дронов, управляемая система, и это позволило эффективно выполнить задачу несмотря на высокую активность и массированные удары русских дронов и артиллерии. И все это сделано в короткие сроки, все это сделано на энтузиазме и мотивации командиров подразделений БПЛА, которые нашли И хорошо подготовленная и обеспеченная пехота смогла блестяще выполнить самую тяжелую работу", – резюмировал Бутусов.

Обратите внимание: Хронология войны – день 1088: успех ВСУ под Покровском и второй день Мюнхенской конференции

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что февраль 2025 года сказался успешными контратаками украинских войск на отдельных участках линии фронта. Есть серия успешных наступлений на Курском направлении и Востоке.

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#Донецкая область #Война #ВСУ #Покровское направление