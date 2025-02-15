Самый трудный день на фронте: россияне атаковали сотни раз, подтверждено освобождение Песчаного под Покровском (карта)

Россияне, по предварительным данным, совершили более 250 атак на украинские позиции

15 февраля стало самым трудным днем на фронте с начала 2025 года. Российские кафиры с начала суток атаковали на линии боестолкновения более 250 раз, и это еще неполные данные. Однако есть и хорошие новости – подтверждено, что Вооруженные силы Украины освободили село Песчаное на Покровском направлении.

Об этом сообщил проект Deep State. Информацию об освобождении Песчаного подтвердил военный журналист Юрий Бутусов.

"Согласно данным ГШ ВСУ, с начала суток 15 февраля произошло по меньшей мере 250 атак врага. Это еще не окончательные цифры, точные будут на 8 утра, но это уже говорит о крайне большой интенсивности действий врага. Основная активизация противника была на Покровском, Кураховском и Великоновосельском направлении", – говорится в сообщении проекта.

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что активность российских оккупантов значительно возросла. Особенно по сравнению с прошлыми днями, когда количество атак часто не достигало сотни в день на всем протяжении фронта. В частности, 15 февраля только на Покровском направлении россияне 67 раз пытались штурмовать украинские позиции, потеряв более 530 единиц живой силы ликвидированными и ранеными.

"По сравнению с прошлыми сутками противник значительно активизировал усилия, общее количество штурмовых действий увеличилось в два с половиной раза, с наибольшей активностью на Покровском направлении. В общей сложности, с начала этих суток произошло 250 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение", – говорится в сообщении.

Относительно освобождения Песчаного Бутусов написал, что россиян выбили из населенного пункта в результате четырехдневных боев со 2 по 6 февраля. Атаку проводил личный резерв главнокомандующего ВСУ, 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" при поддержке ряда других подразделений.

"В ходе боев уничтожено более 80 российских оккупантов из состава 74-й мотострелковой бригады ВС РФ. У нас также есть потери, но они во много раз меньше россиян. Первыми в село ворвались воины 425-го штурмового полка "Скала". После того как бойцы 425-го ошп уничтожили и захватили основные опорные пункты врага, для поддержки в село зашли воины 210-го батальона 120-й бригады ТРО и 32-й механизированной бригады, добившие врага и закрепившие успех. В окрестностях села все еще продолжают зачищать отдельные группы противника, который пытается восстановить положение", – написал он.

Бутусов отметил, что контратакующую операцию удалось провести благодаря очень хорошей организации взаимодействия пехоты, артиллерии и БПЛА, а также компетентным командирам. Оккупанты почувствовали на себе качественную работу Сил обороны, что привело к разгрому их сил.

"На Песчаном был выстроен эшелонированный фронт дронов, управляемая система, и это позволило эффективно выполнить задачу несмотря на высокую активность и массированные удары русских дронов и артиллерии. И все это сделано в короткие сроки, все это сделано на энтузиазме и мотивации командиров подразделений БПЛА, которые нашли И хорошо подготовленная и обеспеченная пехота смогла блестяще выполнить самую тяжелую работу", – резюмировал Бутусов.

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Напомним, ранее "Телеграф" писал, что февраль 2025 года сказался успешными контратаками украинских войск на отдельных участках линии фронта. Есть серия успешных наступлений на Курском направлении и Востоке.