Найважчий день на фронті: росіяни атакували сотні разів, підтверджено звільнення Піщаного під Покровськом (мапа)

Росіяни, за попередніми даними, здійснили понад 250 атак на українські позиції

15 лютого стало найважчим днем на фронті з початку 2025 року. Російські окупанти з початку доби атакували на лінії боєзіткнення понад 250 разів, і це ще неповні дані. Проте є й хороші новини – отримано підтвердження, що Збройні сили України звільнили село Піщане на Покровському напрямку.

Про це повідомив проєкт Deep State. Інформацію про звільнення Піщаного підтвердив військовий журналіст Юрій Бутусов.

"Згідно з даними ГШ ЗСУ, з початку доби 15 лютого відбулося щонайменше 250 атак ворога. Це ще не остаточні цифри, точні будуть на 8 ранку, але це вже говорить про вкрай значну інтенсивність дій ворога. Основна активізація противника була на Покровському, Курахівському та Великоновосільському напрямку", – зазначається у повідомленні проєкту.

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що активність російських окупантів значно зросла. Особливо у порівнянні з минулими днями, коли кількість атак часто не досягала сотні за день на всьому протязі фронту. Зокрема 15 лютого тільки на Покровському напрямку росіяни 67 разів намагалися штурмувати українські позиції, втративши понад 530 одиниць живої сили ліквідованими та пораненими.

"У порівнянні з минулою добою противник значно активізував зусилля, загальна кількість штурмових дій збільшилася у два з половиною рази, з найбільшою активністю на Покровському напрямку. Загалом, від початку цієї доби відбулося 250 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження", – сказано у повідомленні.

Щодо звільнення Піщаного, Бутусов написав, що росіян вибили з населеного пункту внаслідок чотириденних боїв з 2 по 6 лютого. Атаку проводив особистий резерв головнокомандувача ЗСУ, 425-й окремий штурмовий полк "Скала" за підтримки низки інших підрозділів.

"У ході боїв знищено понад 80 російських окупантів зі складу 74-ї мотострілецької бригади ЗС РФ. У нас також є втрати, але вони у багато разів менші за росіян. Першими у село увірвались воїни 425-го штурмового полку "Скала". Після того, як бійці 425-го ошп знищили та захопили основні опорні пункти ворога, для підтримки у село зайшли воїни 210-го батальйону 120-ї бригади ТРО та 32-ї механізованої бригади, які добили ворога та закріпили успіх. На околицях села все ще продовжують зачищати окремі групи противника, який намагається відновити становище", – написав він.

Бутусов зазначив, що контратакувальну операцію вдалося провести завдяки дуже гарній організації взаємодії піхоти, артилерії та БПЛА, а також компетентним командирам. Окупанти відчули на собі якісну роботу Сил оборони, що призвело до розгрому їхніх сил.

"На Піщаному був вибудований ешелонований фронт дронів, керована система, і це дозволило ефективно виконати завдання попри високу активність та масовані удари російських дронів та артилерії. І все це зроблено у короткі терміни, все це зроблено на ентузіазмі та мотивації командирів підрозділів БПЛА, які знайшли спільну мову, взаємодію і усіма силами, без сну та відпочинку підтримували нашу героїчну піхоту. І добре підготовлена та забезпечена піхота змогла блискуче виконати найважчу роботу", – резюмував Бутусов.

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