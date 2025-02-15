Хронологія війни — день 1088: успіх ЗСУ під Покровськом та другий день Мюнхенської конференції

Онлайн-хроніка війни в Україні за сьогодні – 15 лютого. Збройні сили мають успіхи під Покровськом, а попереду другий день Мюнхенської конференції з питань безпеки, де бере участь й Україна

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1088 днів. Збройні сили України досягли успіхів під час серії контратак біля Покровська та значно покращили своє тактичне становище, росіяни отримали відсіч. Тим часом попереду другий день Мюнхенської безпекової конференції, а з урахуванням того, які пристрасті палали під час першого дня, другий обіцяє бути не менш цікавим.

Як проходить 1088-й день повномасштабної війни в Україні, останні новини з фронту, актуальні карти бойових дій і зведення за останню годину — всі ці та інші військові новини 15 лютого "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

01:00 Тільки чотири БПЛА залишаються у повітряному просторі України. Інші були знешкоджені силами протиповітряної оборони.

00:00 Найактивнішими напрямками за добу були традиційно Покровський (26 штурмів) та Курській (13 штурмів) напрямки. Неприємно активізувалися російські окупанти на Новопавлівському напрямку, де також було 13 російських штурмів.

Також росіяни знову запустили по Україні ударні безпілотники у супроводі дронів-імітаторів. Від 5 до 10 безпілотників зараз фіксується переважно на півдні України.

Про те, що відбувалося 12 лютого, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1085: СБУ затримала "щура" ФСБ, а Трамп поговорив з Путіним та Зеленським

З ситуацією в Україні 13 лютого можна ознайомитися в цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1086: обстріл Одеської області та погані новини зі США

Про новини та події 14 лютого "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1087: росіяни вдарили по ЧАЕС, а Трамп анонсував зустріч Україна-РФ-США