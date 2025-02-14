Хронологія війни — день 1087: росіяни атакують дронами, а Трамп анонсував зустріч Україна-РФ-США

Онлайн-хроніка війни в Україні за сьогодні – 14 лютого. На 1087-й день вторгнення окупанти запустили дрони по Україні, а Дональд Трамп повідомив про підготовку зустрічі за участі України, РФ та США

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1087 днів. Росіяни тиснуть на Покровському напрямку та знову влаштували масштабний обстріл безпілотниками.

Як проходить 1087-й день повномасштабної війни в Україні, останні новини з фронту, актуальні карти бойових дій і зведення за останню годину — всі ці та інші військові новини 14 лютого "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

03:00 ППО на поточний момент ліквідувала всі, або майже всі повітряні загрози. Загрози від ударних дронів, або дронів-імітаторів немає.

01:00 Близько 25 ударних безпілотників та дронів-імітаторів зараз знаходиться у повітряному просторі України. Частина з них у Київській області.

00:00 Найбільш активними за минулу добу були Покровський та Курський напрямку.

На Покровському ворог здійсни 35 атак в районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Успенівка, Надіївка, Андріївка та Дачне. Вісім боєзіткнень досі тривають.

Покровський напрямок на мапі Deep State

На Курщині відбулось 22 боєзіткнення. ЗСУ відбили 20 атак противника, ще дві атаки досі тривають.

Курський напрямок на мапі Deep State

Про новини та події 11 лютого "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1084: росіяни тиснуть під Покровськом та атакували міста України

Про те, що відбувалося 12 лютого, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1085: СБУ затримала "щура" ФСБ, а Трамп поговорив з Путіним та Зеленським

З ситуацією в Україні 13 лютого можна ознайомитися в цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1086: обстріл Одеської області та погані новини зі США