Хронология войны — день 1087: россияне атакуют дронами, а Трамп анонсировал встречу Украина-РФ-США

Онлайн-хроника войны в Украине сегодня – 14 февраля. На 1087-й день вторжения оккупанты запустили дроны по Украине, а Дональд Трамп сообщил о подготовке встречи с участием Украины, РФ и США.

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1087 дней. Россияне давят на Покровское направление и снова устроили масштабный обстрел беспилотниками.

Как проходит 1087-й день полномасштабной войны в Украине, последние новости с фронта, актуальные карты боевых действий и возведение за последний час – все эти и другие военные новости 14 февраля "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

03:00 ПВО на текущий момент ликвидировала все или почти все воздушные угрозы. Угрозы от ударных дронов или дронов-имитаторов нет.

01:00 Около 25 ударных беспилотников и дронов-имитаторов находится в воздушном пространстве Украины. Часть из них находится в Киевской области.

00:00 Наиболее активными за минувшие сутки были Покровское и Курское направления.

На Покровском враг совершил 35 атак в районах населенных пунктов Сухая Балка, Тарасовка, Елизаветовка, Проминь, Лисовка, Удачное, Успеновка, Надеевка, Андреевка и Дачное. Восемь боестолкновений до сих пор продолжаются.

Покровское направление на карте Deep State

На Курщине произошло 22 боестолкновения. ВСУ отразили 20 атак противника, еще две атаки до сих пор продолжаются.

Курское направление на карте Deep State

О новостях и событиях 11 февраля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1084: россияне давят под Покровском и атаковали города Украины

О том, что происходило 12 февраля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1085: СБУ задержала "крысу" ФСБ, а Трамп поговорил с Путиным и Зеленским

С ситуацией в Украине 13 февраля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1086: обстрел Одесской области и плохие новости из США