Хронология войны — день 1087: россияне атакуют дронами, а Трамп анонсировал встречу Украина-РФ-США
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Онлайн-хроника войны в Украине сегодня – 14 февраля. На 1087-й день вторжения оккупанты запустили дроны по Украине, а Дональд Трамп сообщил о подготовке встречи с участием Украины, РФ и США.
Полномасштабная война России против Украины длится уже 1087 дней. Россияне давят на Покровское направление и снова устроили масштабный обстрел беспилотниками.
Как проходит 1087-й день полномасштабной войны в Украине, последние новости с фронта, актуальные карты боевых действий и возведение за последний час – все эти и другие военные новости 14 февраля "Телеграф" собрал для вас в этом материале.
03:00 ПВО на текущий момент ликвидировала все или почти все воздушные угрозы. Угрозы от ударных дронов или дронов-имитаторов нет.
01:00 Около 25 ударных беспилотников и дронов-имитаторов находится в воздушном пространстве Украины. Часть из них находится в Киевской области.
00:00 Наиболее активными за минувшие сутки были Покровское и Курское направления.
На Покровском враг совершил 35 атак в районах населенных пунктов Сухая Балка, Тарасовка, Елизаветовка, Проминь, Лисовка, Удачное, Успеновка, Надеевка, Андреевка и Дачное. Восемь боестолкновений до сих пор продолжаются.
На Курщине произошло 22 боестолкновения. ВСУ отразили 20 атак противника, еще две атаки до сих пор продолжаются.
О новостях и событиях 11 февраля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1084: россияне давят под Покровском и атаковали города Украины
О том, что происходило 12 февраля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1085: СБУ задержала "крысу" ФСБ, а Трамп поговорил с Путиным и Зеленским
С ситуацией в Украине 13 февраля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1086: обстрел Одесской области и плохие новости из США