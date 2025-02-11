Хронология войны — день 1084: россияне давят под Покровском и запускают ракеты

Онлайн-хроника войны в Украине за сегодня — 11 февраля. На 1084 день вторжения россияне совершают ракетные обстрелы и давят под Покровском

Полномасштабная война России против Украины идет уже 1084 дня. Наиболее активные боевые действия происходят под Покровском, но серьезные бои идут и на Курском направлении.

Как проходит 1084 день полномасштабной войны в Украине, последние новости с фронта, актуальные карты боевых действий и сводки за последний час — все эти и другие военные новости 11 февраля "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Россияне могли запустить крылатые ракеты "Калибр" с Черного моря, сообщили в пресс-службе ВСУ. На фоне этого происходит масштабная атака БПЛА.

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О том, что происходило 8 февраля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1081: Россия атакует "Шахедами", а Зеленский готовит переговоры с Трампом

С ситуацией в Украине 9 февраля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1082: бои за Торецк и взрывы в Крыму

О новостях и событиях 10 февраля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1083: бои под Покровском и обстрел Сум