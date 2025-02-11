Хронологія війни — день 1084: росіяни тиснуть під Покровськом і запускають ракети

Онлайн-хроніка війни в Україні за сьогодні – 11 лютого. На 1084 день вторгнення росіяни здійснюють ракетний обстріл і тиснуть під Покровськом.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1084 дні. Найбільш активні бойові дії відбуваються під Покровськом, але серйозні бої точаться і на Курському напрямку.

Як проходить 1084-й день повномасштабної війни в Україні, останні новини з фронту, актуальні карти бойових дій та зведення за останню годину — всі ці та інші воєнні новини 11 лютого "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

01:00 Росіяни атакували два райони Полтавської області ракетами "Калібр" та балістикою. Про наслідки поки що невідомо.

00:00 Росіяни могли запустити крилаті ракети "Калібр" із Чорного моря, повідомили у пресслужбі ЗСУ. На фоні цього відбувається масштабна атака БПЛА.

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Про те, що відбувалося 8 лютого, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1081: Росія атакує "Шахедами", а Зеленський готує переговори з Трампом

З ситуацією в Україні 9 лютого можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1082: бої за Торецьк та вибухи в Криму

Про новини та події 10 лютого "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1083: бої під Покровськом та обстріл Сум