Хронологія війни — день 1083: бої під Покровськом та обстріл Сум

Онлайн-хроніка війни в Україні за сьогодні – 10 лютого. На 1083-й день вторгнення росіяни обстріляли Суми і продовжують тиснути на Покровському напрямку.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1083 дні. Покровський напрямок залишається найгарячішим, але активні бої йдуть також на Курському та Торецькому.

Як проходить 1083-й день повномасштабної війни в Україні, останні новини з фронту, актуальні карти бойових дій і зведення за останню годину — всі ці та інші воєнні новини 10 лютого "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Сумах російський дрон упав на автомобільну стоянку. Відео показав в.о. міського голови Артем Кобзар.

Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

Про новини та події 7 лютого "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1080: ЗСУ наступають у Курській області та навчилися збивати КАБи

Про те, що відбувалося 8 лютого, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1081: Росія атакує "Шахедами", а Зеленський готує переговори з Трампом

З ситуацією в Україні 9 лютого можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1082: бої за Торецьк та вибухи в Криму