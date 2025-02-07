Війна — день 1080: РФ могла атакувати Київ "Орєшніком", а ЗСУ наступають у Курській області

Оперативно про головне за добу

Поки російські загарбники намагаються просунутись на фронті в Україні, ЗСУ, ймовірно, почали контрнаступ у Курській області. На цьому ж напрямку деякі солдати КНДР вчинили самогубство, на що у них могло бути декілька причин. Також минулої доби, за даними ЗМІ, росіяни здійснили спробу атакувати Київ "Орєшніком", проте ракета нібито вибухнула на території РФ. Водночас у команді Дональда Трампа оцінили шанси України отримати ядерну зброю як низькі.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 7 лютого. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Приблизно півтора десятка безпілотників перебувають у повітряному просторі України.

00:00 Найбільш активним був Покровський напрямок, де загарбницькі підрозділи 28 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Зелене Поле, Новоторецьке, Покровськ, Піщане, Удачне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Котлярівка, Успенівка, Дачне, Андріївка та Шевченко. Дотепер триває три боєзіткнення.

Покровський напрямок на мапі Deep State

Про новини та події 4 лютого "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1077: росіяни тиснуть під Покровськом і атакували Ізюм

Про те, що відбувалося 5 лютого, читайте у трансляції: Війна — день 1078: темпи боїв уповільнюються, але під Покровськом все ще "гаряче"

Із ситуацією в Україні 6 лютого можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1079: пів року з початку Курської операції та можливий новий наступ ЗСУ під Суджею