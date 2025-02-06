Війна — день 1079: обстріли Харкова та бої під Покровськом

Оперативно про головне за добу

Російське вторгнення в Україну продовжується, а темпи боїв хоч і знизилися, але вони все ще йдуть на всіх основних напрямках. Основні зусилля загарбників сфокусовані на Покровському напрямку, проте напружена ситуація також спостерігається на Лиманському, Куп’янському та Курському. Також фіксується збільшення кількості застосувань БПЛА росіянами у прикордонних районах, а місцями їх стало навіть більше, ніж артилерійських ударів. Продовжуються обміни ударами далекобійною зброєю, зокрема росіяни обстрілюють Харків, а у відповідь отримують вибухи у Краснодарському краї.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 6 лютого. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

3:00 У російському Волгограді працювала ППО

1:00 В Україні оголошено тривогу у зв'язку з атакою БПЛА. Більшість їх помічена у Чернігівській області, курсом на Київську.

00:00 Президент Володимир Зеленський каже, що Україна продовжує отримувати допомогу від США.

"У нас немає на сьогодні зменшення американської підтримки. Вона не зупинена, вона продовжується, за це я вдячний США. Звичайно, ми не говоримо про нові пакети, поки про це рано говорити", — сказав він.

Про новини та події 3 лютого "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1076: обстріл мирних міст та ліквідація знаменитого сепаратиста Армена "Горловського" в Москві

Про те, що відбувалося 4 лютого, читайте у трансляції: Війна — день 1077: росіяни тиснуть під Покровськом і атакували Ізюм

Із ситуацією в Україні 5 лютого можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1078: темпи боїв уповільнюються, але під Покровськом все ще "гаряче"