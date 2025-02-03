Війна — день 1076: обстріл мирних міст та інциденти у ТЦК

Оперативно про головне за добу

Російське вторгнення в Україну триває, хоч і поступово сповільнюється. Минулої доби, вперше за довгий час, було зафіксовано менше сотні бойових зіткнень. Втім, у деяких місцях загарбники продовжують активно тиснути не шкодуючи сил та засобів. Найгарячішим напрямком залишається Покровське, проте активність окупантів також є значною і на Куп’янському. На тлі цього тривають нічні обстріли мирних міст, що призводять до значних жертв серед цивільного населення України.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 2 лютого. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Російські БПЛА знову літають над Україною, у Києві чули роботу ППО.

Про новини та події 31 січня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1073: росіяни тиснуть біля Покровська, поки горять їхні нафтобази

Про те, що відбувалося 1 лютого, читайте у трансляції:Війна — день 1074: нова масована атака Росії та вбивство військового ТЦК

Ситуацією в Україні 2 лютого можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1075: окупанти втрачають тисячі солдатів на фронті, але будують нові плани на Куп’янськ