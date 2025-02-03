Война — день 1076: обстрелы мирных городов и инциденты у ТЦК

Оперативно о главном за сутки

Российское вторжение в Украину продолжается, хотя и постепенно замедляется. За предыдущие сутки, впервые за долгое время, было зафиксировано менее сотни боевых столкновений. Впрочем, в некоторых местах захватчики продолжают активно давить не жалея сил и средств. Самым горячим направлением остается Покровское, однако активность оккупантов также значительна и на Купянском. На фоне этого продолжаются ночные обстрелы мирных городов, которые приводят к значительным жертвам среди гражданского населения Украины.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 2 февраля. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Российские БПЛА вновь летают над Украиной, в Киеве слышали работу ПВО.

О новостях и событиях 31 января "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1073: россияне давят возле Покровска, пока горят их нефтебазы

О том, что происходило 1 февраля, читайте в трансляции: Война — день 1074: новая массированная атака России и убийство военного ТЦК

Ситуацией в Украине 2 февраля можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1075: оккупанты теряют тысячи солдат на фронте, но строят новые планы на Купянск