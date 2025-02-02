Война — день 1075: оккупанты теряют тысячи солдат на фронте, но строят новые планы на Купянск

Оперативно о главном за сутки

Темпы российского наступления продолжают постепенно замедляться, а за прошедшие сутки произошло 104 боевых столкновения. 39 из них произошло на Покровском направлении, однако Купянское и Лиманское тоже остаются горячими. Масштабы боевых действий приводят к тому, что захватчики несут огромные потери — на одном лишь Покровском направлении за предыдущий месяц было убито и ранено более 15 тысяч россиян. Вместе с тем, у российского руководства все еще имеются долгосрочные планы по захвату новых территорий Украины, а потому аналитики делают выводы, что в скором времени война не закончится.

00:00 В ГСЧС сообщают, что до 11 человек увеличилось количество погибших после обстрела в Полтаве, так как один из пострадавших скончался в больнице. 16 пострадали, из них – 4 ребенка. Спасены 22 человека.

Ситуацией в Украине 30 января можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1072: продвижение россиян в Великой Новоселке и ночные обстрелы

О новостях и событиях 31 января "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1073: россияне давят возле Покровска, пока горят их нефтебазы

О том, что происходило 1 февраля, читайте в трансляции: Война — день 1074: новая массированная атака России и убийство военного ТЦК