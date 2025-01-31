Война — день 1073: несмотря на проблемы в Великой Новоселке, россияне давят возле Покровска

Оперативно о главном за сутки

Армия России, несмотря на активные усилия и продвижение на Донетчине, все же терпит неудачу. В частности, в Великой Новоселке оккупанты попали в огневой мешок. За прошедшие сутки россияне атаковали не только на фронте, ведь из-за удара по Сумам погибли 9 человек, а 13 были травмированы. Но среди вчерашних трагических событий отличилась и авиакатастрофа в США, в результате которой погибли 64 человека.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 31 января. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Около 40 БПЛА находятся сейчас в воздушном пространстве Украины. Под угрозой атаки – Одесская, Николаевская, Запорожская, Днепропетровская, Киевская, Полтавская, Кировоградская, Харьковская, Черниговская области.

00:00 По данным Генштаба, наиболее активным за минувшие сутки было Покровское направление, где произошло 51 боестолкновение. Враг атаковал позиции в районах населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Водяное Второе, Новоторецкое, Проминь, Покровск, Лисовка, Новоукраинка, Удачное, Ясеново, Шевченко и Дачное. Семь боестолкновений продолжаются до сих пор.

Покровское направление на карте Deep State

О новостях и событиях 28 января "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1070: кафиры давят под Покровском, а войска КНДР отступают для перегруппировки

О том, что происходило 29 января, читайте в трансляции: Война — день 1071: россияне давят под Покровском и стремительно теряют боевую технику

Ситуацией в Украине 30 января можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1072: продвижение россиян в Великой Новоселке и ночные обстрелы