Разрушена больница, разбиты дома. Как сейчас выглядит прифронтовый Мирноград (фото, видео)

До фронта осталось 2 км

Российские оккупационные войска уже в 2 км от Мирнограда Донецкой области. Но в городе до сих пор остается примерно три тысячи человек, живущих без света и воды под ежедневными обстрелами.

Как сообщает полиция области, в Мирнограде почти полностью отсутствует мобильная связь, и звонить кому-то трудно — зарядить телефон негде.

В городе уже несколько месяцев продолжается эвакуация, правоохранители регулярно напоминают об этом оставшимся людям.

"Чтобы сообщить об эвакуации, полицейские обходят дома и объезжают улицы с громкоговорителями. Цель одна – спасти больше жизней", — говорится в сообщении.

Центральная больница Мирноград

Каждый день россияне обстреливают город дронами, сбрасывают бомбы и разрушают всю инфраструктуру. В Мирнограде в начале января разрушили центральную больницу города, которая имела несколько корпусов. Нет ни одного целого садика или школы.

Центральная больница Мирноград

Центральная больница Мирноград

В городе с осени отсутствует электричество, водоснабжение и газ. Люди ходят за водой к колодцам, а позвонить родным можно только на отдельных локациях. В Мирнограде до сих пор работает рынок на Даманском, где более или менее спокойно, а вот район 5/6, который ближе всего к линии фронта почти полностью пуст.

Рынок в Мирнограде

Некоторые люди сменили жизнь в квартирах на частные дома, отапливаемые углем или дровами. Телефоны обычно заряжают за деньги на рынке, стоит такая услуга 15–20 грн 1 час.

Местные жители боятся уезжать, говорят: "Еще терпим". Эвакуируются единицы – те, кого очередной обстрел оставил без жилья.

"Люди спасаются с двумя пакетиками в руках, а когда можно было уехать со всеми вещами – они отказывались. Поэтому мы объезжаем город каждый день: чтобы обнаружить и спасти тех, кто передумал, общаемся, убеждаем, что жизнь – важнее всего", – говорит начальник сектора превенции полиции Мирнограда Владимир Червинчак.

Полиция отмечает, что детей в городе нет, правоохранители регулярно это проверяют. В Мирноград продолжают ежедневно передавать гуманитарную помощь для людей и животных.

Иногда патрульная полиция вместе с военными совершает обход районов и проверяет дома на мародерство. Однако с каждым днем делать это труднее, ведь угроза очередного рокового удара России растет с каждой минутой.

"Дети и внук, которые эвакуировались раньше, плачут, просят, чтобы бабушка была рядом", — признается местная жительница, которая, однако, не решается покинуть родной дом. Но на всякий случай она записывает телефон эвакуационной группы полиции.

В полиции добавляют, что каждый день призывают мирноградцев эвакуироваться, потому что в городе опасно.

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