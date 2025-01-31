Зруйнована лікарня, потрощені будинки. Як зараз виглядає прифронтовий Мирноград (фото, відео)

До фронту залилшилось 2 км

Російські окупаційні війська вже за 2 км від Мирнограда Донецької області. Але в місті й досі залишається приблизно три тисячі людей, які живуть без світла та води під щоденними обстрілами.

Як повідомляє поліція області, у Мирнограді майже повністю відсутній мобільний зв'язок, та й телефонувати комусь важко — зарядити телефон ніде.

У місті вже кілька місяців триває евакуація, правоохоронці регулярно нагадують про це людям, які залишились.

"Щоб повідомити про евакуацію, поліцейські обходять домівки та об’їжджають вулиці з гучномовцями. Мета одна – врятувати якнайбільше життів", — йдеться у повідомленні.

Центральна лікарня Мирноград

Щодня росіяни обстрілюють місто дронами, скидають бомби та руйнують усю інфраструктуру. У Мирнограді напочатку січня зруйнували центральну лікарню міста, яка мала кілька корпусів. Немає жодного цілого садочка чи школи.

Центральна лікарня Мирноград

Центральна лікарня Мирноград

У місті з осені відсутня електрика, водопостачання та газ. Люди ходять за водою до криниці, а зателефонувати рідним можна тільки з окремих локацій. У Мирнограді досі працює ринок на Даманському, де більш-менш спокійно, а от район 5/6, який найближче до лінії фронту майже повністю пустий.

Ринок у Мирнограді

Деякі люди змінили життя у квартирах на приватні будинки, які опалюють вугіллям чи дровами. Телефони зазвичай заряджають за гроші на ринку, коштує така послуга 15-20 грн 1 година.

Місцеві жителі бояться виїжджати, кажуть: "Ще терпимо". Евакуюються одиниці – ті, кого черговий обстріл залишив без житла.

"Люди рятуються з двома пакетиками в руках, а коли можна було виїхати зі всіма речами – вони відмовлялись. Тому ми об’їжджаємо місто щодня: щоб виявити та врятувати тих, хто передумав, спілкуємось, переконуємо, що життя – важливіше за все", — каже начальник сектору превенції поліції Мирнограда Володимир Червінчак.

Поліція наголошує, що дітей у місті немає, правоохоронці регулярно це перевіряють. У Мирноград продовжують щодня передавати гуманітарну допомогу для людей і тварин.

Іноді патрульна поліція разом з військовими робить обхід районів та перевіряє будинки на мародерство. Проте з кожним днем робити це важче, адже щодня загроза чергового фатального удару Росії зростає.

"Діти та онук, які евакуювались раніше, плачуть, просять, щоб бабуся була поряд", — зізнається місцева жителька, яка, однак, не наважується покинути рідний дім. Але про всяк випадок вона записує телефон евакуаційної групи поліції.

У поліції додають, що кожного дня закликають мирноградців евакуюватись, адже у місті небезпечно.

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