Офіційно: в ОСУВ "Хортиця" спростували заяву Безуглої про росіян у Покровську

Інформація щодо присутності російських окупантів у Покровську не відповідає дійсності

Розповсюджені у медіа та соціальних мережах заяви про те, що російські окупанти нібито вже зайшли у місто Покровськ Донецької області, не відповідають дійсності. Обстановка на Покровському напрямку дійсно найскладніша на фронті, проте бої зараз тривають на підступах до агломерації.

Про це сказано в офіційній заяві оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця". У повідомленні зазначається, що Сили оборони протистоять намаганням ворога реалізувати чисельну перевагу та розвивати наступ.

Інформація щодо присутності російських окупантів у Покровську, додали в ОСУВ "Хортиця", не відповідає дійсності. Офіційні інформаційні канали надають перевірену інформацію щодо бойових дій та оперативної ситуації на фронті, тому варто довіряти офіційним повідомленням, а не заявам незрозуміло кого.

"Будь-яка емоційна інтерпретація такої інформації та поширення повідомлень, які тим чи іншим чином можуть заохотити противника до ускладнення ситуації на певній ділянці фронту, є діями на користь ворога. Переконливо просимо користуватися перевіреною інформацією, стримувати емоції та підтримувати Збройні Сили України", – сказано у повідомленні.

Зазначимо, що народний депутат Мар'яна Безугла заявила 17 січня, що російські війська нібито вже увійшли у Покровськ в Донецькій області. Жодних доказів вона не навела, проте на заяву Безуглої почали посилатися російські пропагандисти, а українські військові спростували її слова та запевнили, що росіяни є у Покровську тільки в мертвому вигляді.

Зазначимо, російські окупанти, схоже, не планують брати Покровськ Донецької області у лоб. Замість цього вони намагаються обійти місто з півдня на захід та вийти на кордони Дніпропетровської області з перспективою розвинути наступ вглиб регіону.