Безугла зробила скандальну заяву щодо Покровська: роспропаганда радіє, а в ЗСУ закликають не вірити

Військові на фронті спростовують заяви Безуглої щодо Покровська

Народний депутат Мар'яна Безугла заявила 17 січня, що російські війська нібито вже увійшли у місто Покровськ в Донецькій області. Жодних доказів вона не навела, проте на заяву Безуглої почали посилатися російські пропагандисти, а українські військові спростували її слова та запевнили, що росіяни є у Покровську тільки в мертвому вигляді.

На каналі Безуглої згадка про Покровськ з'явилася в дописі, де вона за щось знову критикує міністра оборони України Рустема Умєрова. Безугла там коротко заявила, що у Покровськ, нібито, зайшли російські війська.

"А тим часом росіяни зайшли в Покровськ. І на фронті немає ЖОДНОГО бойового менеджера, здатного стабілізувати катастрофу. Драпатий спеціально (?) закритий в тилу", – сказано у дописі.

Але після того, як Безугла зрозуміла, що "тема зайшла", вона зробила ще два дописи щодо Покровська. У першому вона зазначила, що усім, хто не вірить в її слова, варто подивитися карти проєкту DeepState – це при цьому, що на картах просувань росіян у межах Покровська немає взагалі, а є атаки росіян на н/п Котлине та Удачне. А потім, зрозумівши, що цей аргумент легко "контриться", вона написала, що "буде, як з Бахмутом".

"Так само, як повідомляли щодо Бахмута: до міста ще далеко! А тим часом росіяни захоплювали Бахмутську міську агломерацію квартал за кварталом, між якими не було ні полів, ні посадок. Це був початок кінця Бахмута, але я все ще дуже сподіваюся на диво у рішеннях керівництва держави", – заявила вона.

Попри відсутність будь-яких доказів з боку Безуглої, на її допис вже почали посилатися російські пропагандисти, зокрема Юлія Вітязєва. А от в Збройних силах України заяви нардепки спростовують. Зокрема військовослужбовець "Алекс", який веде канал "Офіцер", спростовує захід росіян у місто.

"Пацани спростовують інфу про захід п*дарської регулярки в Покровськ. Максимум що було — лазили ДРГ, але то вже як місяць вони намагаються залітати", – написав він.

Політолог та чинний військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов також спростовує заяви Безуглої щодо Покровська. Він також зазначив, що майже кожного дня росіяни намагаються завести свої ДРГ у місто, але вони помирають або на шляху, або в межах Покровська.

"ДРГ противника лізуть у Покровськ. Як і тиждень тому. Невеликі групи підготовлених професіоналів. Щупають оборону, шукають щілини. Як правило, їх обнуляють перед входом або на вході. Завтра прийдуть нові. Післязавтра ще. Ніхто не повернеться. Їхнє завдання — щось з дронів бачили, де і як вони припинять свій земний шлях. До цього всі звикли. І лише один народний депутат раптово прокинеться ввечері в п'ятницю і закричить – кацапи вже у Покровську! Фу, блін. Задовбала смикати людей", – похмуро пожартував він.

Український журналіст Володимир Золкін ставить цікаве питання, з яких джерел Безугла бере свою інформацію. Та підтверджує, що росіян у Покровську немає, за винятком мертвих.

"З яких саме джерел Марʼяна бере цю інформацію? Невідомо. Військові спростовують інформацію про захід окупантів в Покровськ, максимум, що було — ДРГ. Варто зауважати, що ДРГ заходить не лише в Покровськ, а й в інші населені пункти України щоденно", – зазначив він.

Зазначимо, російські окупанти, схоже, не планують брати Покровськ Донецької області у лоб. Замість цього вони намагаються обійти місто з півдня на захід та вийти на кордони Дніпропетровської області з перспективою розвинути наступ вглиб регіону.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає прифронтове місто Покровськ у Донецькій області. Від колишнього квітучого райцентру поступово залишається лише його привид.