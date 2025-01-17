Безуглая сделала скандальное заявление относительно Покровска: роспропаганда радуется, а в ВСУ призывают не верить

Военные на фронте опровергают заявления Безуглой по Покровску.

Народный депутат Марьяна Безуглая заявила 17 января, что российские войска якобы уже вошли в город Покровск в Донецкой области. Никаких доказательств она не привела, однако на заявление Безуглой начали ссылаться российские пропагандисты, а украинские военные опровергли ее слова и заверили, что россияне есть в Покровске только в мертвом виде.

На канале Безуглой упоминание о Покровске появилось в сообщении, где она за что-то снова критикует министра обороны Украины Рустема Умерова. Безуглая там коротко заявила, что в Покровск, якобы, зашли русские войска.

"А между тем россияне зашли в Покровск. И на фронте нет НИКАКОГО боевого менеджера, способного стабилизировать катастрофу. Драпатый специально (?) закрыт в тылу", — говорится в сообщении.

Но после того, как Безуглая поняла, что "тема зашла", она сделала еще два сообщения относительно Покровска. В первом она отметила, что всем, кто не верит в ее слова, стоит посмотреть карты проекта DeepState – это при этом, что на картах продвижений россиян в пределах Покровска нет вообще, а есть атаки россиян на н/п Котлино и Удачное. А потом, поняв, что этот аргумент легко "контрится", она написала, что "будет, как с Бахмутом".

"Так же, как сообщали по Бахмуту: до города еще далеко! А между тем россияне захватывали Бахмутскую городскую агломерацию квартал за кварталом, между которыми не было ни полей, ни посадок. Это было начало конца Бахмута, но я все еще очень надеюсь на чудо в решениях руководства государства", – заявила она.

Несмотря на отсутствие каких-либо доказательств со стороны Безуглой, на ее сообщение уже начали ссылаться российские пропагандисты, в частности Юлия Витязева. А вот в Вооруженных Силах Украины заявления нардепки опровергают. В частности, военнослужащий "Алекс", ведущий канал "Офицер", опровергает заход россиян в город.

"Пацаны опровергают информацию о заходе п*дарской регулярки в Покровск. Максимум, что было — лазили ДРГ, но это уже как месяц они пытаются залетать", — написал он.

Политолог и действующий военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов также опровергает заявления Безуглой о Покровске. Он также отметил, что почти каждый день россияне пытаются завести свои ДРГ в город, но они умирают либо по пути, либо в пределах Покровска.

"ДРГ противника лезут в Покровск. Как и неделю назад. Маленькие группы подготовленных профессионалов. Щупают оборону, ищут щели. Как правило, их обнуляют перед входом или на входе. Завтра придут новые. Послезавтра еще. Никто не вернется. Их задача — чтобы с дронов видели, где и как они прекратят свой земной путь. К этому все привыкли. И только один народный депутат внезапно проснется вечером в пятницу и заорет — кацапы уже в Покровске! Фу, блин. Задолбала дергать людей", – мрачно пошутил он.

Украинский журналист Владимир Золкин задает интересный вопрос, из каких источников Безуглая берет свою информацию. И подтверждает, что россиян в Покровске нет, за исключением мертвых.

"Из каких именно источников Марьяна берет эту информацию? Неизвестно. Военные опровергают информацию о пребывании оккупантов в Покровске, максимум, что было — ДРГ. Стоит отметить, что ДРГ заходит не только в Покровск, но и в другие населенные пункты Украины ежедневно", — отметил он.

Отметим, российские оккупанты, похоже, не планируют брать Покровск Донецкой области в лоб. Вместо этого они пытаются обойти город с юга на запад и выйти на границы Днепропетровской области с перспективой развития наступления вглубь региона.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит прифронтовой город Покровск в Донецкой области. От бывшего цветущего райцентра постепенно остается только его призрак.