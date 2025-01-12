Российская армия обходит Покровск: СМИ сообщили об угрозе для Днепропетровщины

Расстояние от района продвижения россиян в Донецкой области до административной границы Днепропетровской области – примерно семь километров

Российские оккупанты, похоже, не планируют брать Покровск Донецкой области в лоб. Вместо этого они пытаются обойти город с юга на запад и выйти на границы Днепропетровской области с перспективой развить наступления вглубь региона.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники среди военных в Покровском направлении. Отмечается, что враг активно двигается в направлении населенных пунктов Котлино и Удачное в Покровском районе.

Проблема в том, что оба населенных пункта находятся на важном логистическом маршруте – на трассе Межевая-Покровск. По данным DeepState, российским оккупантам до обоих населенных пунктов осталось не более двух километров, а по данным издания – менее километра.

"Это означает, что россияне полностью заблокировали трассу Межевая-Покровск – важную логистическую артерию Сил обороны, соединяющую Днепропетровщину с Покровском", – отмечается в материале.

Расстояние от района продвижения россиян в Донецкой области до административной границы Днепропетровской области — примерно семь километров Командир 108-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов сказал, что действия россиян прогнозируемы — они планируют обрезать логистику и взять Покровск без боя. Но другой источник УП считает, что планы россиян значительно больше Покровска – ключевой задачей оккупантов является дотянуться до границ Днепропетровщины и начать наступление на область.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит прифронтовой город Покровск в Донецкой области. От бывшего цветущего райцентра постепенно остается только его призрак.