Російська армія обходить Покровськ: ЗМІ повідомили про загрозу для Дніпропетровщини

Відстань від району просування росіян на Донеччині до адміністративної межі Дніпропетровської області – приблизно сім кілометрів

Російські окупанти, схоже, не планують брати Покровськ Донецької області у лоб. Замість цього вони намагаються обійти місто з півдня на захід та вийти на кордони Дніпропетровської області з перспективою розвинути наступ вглиб регіону.

Про це пише "Українська правда" із посиланням на власні джерела серед військових на Покровському напрямку. Зазначається, що зараз ворог активно рухається у напрямку населених пунктів Котлине та Удачне у Покровському районі.

Проблема в тому, що обидва населені пункти знаходяться на важливому логістичному маршруті – трасі Межова-Покровськ. За даними DeepState, російським окупантам до обох населених пунктів залишилося не більше двох кілометрів, а за даними видання – менше ніж кілометр.

"Це означає, що росіяни повністю заблокували трасу Межова-Покровськ – важливу логістичну артерію Сил оборони, що сполучала Дніпропетровщину з Покровськом", – зазначається у матеріалі.

Відстань від району просування росіян на Донеччині до адміністративної межі Дніпропетровської області – приблизно сім кілометрів. Командир 108-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов сказав, що дії росіян прогнозовані – вони планують обрізати логістику та взяти Покровськ без бою. Але інше джерело УП вважає, що плани росіян значно більші за Покровськ – ключовим завданням окупантів є дотягнутися до кордонів Дніпропетровщини та почати наступ на область.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає прифронтове місто Покровськ у Донецькій області. Від колишнього квітучого райцентру поступово залишається лише його привид.