Официально: в ОСУВ "Хортица" опровергли заявление Безуглой о россиянах в Покровске

Информация о присутствии российских окупантов в Покровске не соответствует действительности

Распространенные в медиа и социальных сетях заявления о том, что российские оккупанты якобы уже зашли в город Покровск Донецкой области, не соответствуют действительности. Обстановка на Покровском направлении действительно самая сложная на фронте, однако бои продолжаются на подступах к агломерации.

Об этом говорится в официальном заявлении оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица". В сообщении отмечается, что Силы обороны противостоят попыткам врага реализовать численное преимущество и развивать наступление.

Информация о присутствии российских оккупантов в Покровске, добавили в ОСУВ "Хортица", не соответствует действительности. Официальные информационные каналы предоставляют проверенную информацию о боевых действиях и оперативной ситуации на фронте, поэтому следует доверять официальным сообщениям, а не заявлениям непонятно кого.

"Любая эмоциональная интерпретация такой информации и распространение сообщений, которые тем или иным образом могут привлечь противника к усложнению ситуации на определенном участке фронта, являются действиями в пользу врага. Убедительно просим пользоваться проверенной информацией, сдерживать эмоции и поддерживать Вооруженные Силы Украины", — сказано в сообщении.

Отметим, что народный депутат Марьяна Безуглая заявила 17 января, что российские войска якобы уже вошли в Покровск в Донецкой области. Никаких доказательств она не привела, однако на заявление Безуглой начали ссылаться российские пропагандисты, а украинские военные опровергли ее слова и заверили, что россияне в Покровске только в мертвом виде.

Отметим, российские оккупанты, похоже, не планируют брать Покровск Донецкой области в лоб. Вместо этого они пытаются обойти город с юга на запад и выйти на границы Днепропетровской области с перспективой развития наступления вглубь региона.