Безлюдне та під канонадою вибухів. Яка ситуація у прифронтовому Покровську зараз (фото)

Багато побитих та зруйнованих будівель

Наразі Покровськ одна з найголовніших цілей російської армії на Донеччині, попри чисельні обстріли та втрати, місто тримається. Людей у Покровську стає дедалі менше: одні — евакуюються, інші — ховаються.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов відвідав прифронтовий Покровськ та показав, як місто виглядає зараз. Багато багатоповерхівок, приватних будинків пошкоджено, деякі зруйновані вщент.

"Місто виглядає жахливо: побиті будівлі, мінімум людей на вулицях та повалені дерева навколо дороги і чути постійно вибухи. Але хлопці роблять все, щоб втримати Покровськ!" — каже Доброносов.

За словами фотокореспондента, обстрілів у місті стало більше, вони гучніші, ніж місяць назад, навіть попри денний час. За час роботи Доброносов помітив два БПЛА, один з яких був FPV-дрон. Цивільних у місті залишилось мало, як видно по фото, вони майже не зустрічаються, особливо в центральній частині Покровська.

Багато людей евакуювалось, проте є ті, хто залишились і ховаються від обстрілів вдома. Без нагальної потреби люди не виходять з будинків, особливо в темний час доби. Покровськ вже тривалий час без води, світла та опалення.

Центральна частина міста, біля вокзалу, постраждала найбільше від обстрілів. На фото також видно зруйнований ще восени шляхопровід "Схід", який буквально впав на залізничні колії. Також видно кілька пошкоджених автівок, які покинуто на дорогах. На одному з кадрів помітно, що повністю повалено дерева, можливо, так готують оборонні позиції.

Останнім часом росіяни просунулись у напрямку селища Шевченко, і з цих позицій окупанти дедалі частіше обстрілюють Покровськ, зокрема м-н "Лазурний".

Нагадаємо, нещодавно мережею ширились чутки про те, що росіяни зайшли у Покровськ. Військові вже розповіли про ситуацію.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Покровську припинили добувати коксівне вугілля.