Безлюдный и под канонадой взрывов. Какая ситуация в прифронтовом Покровске сейчас (фото)

Много разрушенных зданий

Сейчас Покровск одна из главных целей российской армии в Донецкой области, несмотря на многочисленные обстрелы и потери, город держится. Людей в Покровске становится все меньше: одни эвакуируются, другие прячутся.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов посетил прифронтовый Покровск и показал, как город выглядит сейчас. Многие многоэтажки, частные дома повреждены, некоторые разрушены до основания.

"Город выглядит ужасно: побитые здания, минимум людей на улицах и поваленные деревья вокруг дороги и слышны постоянно взрывы. Но ребята делают все, чтобы удержать Покровск!" – говорит Доброносов.

По словам фотокорреспондента, обстрелов в городе стало больше, они громче, чем месяц назад, даже днем. Во время работы в Покровске Доброносов заметил два БПЛА, один из которых был FPV-дрон. Гражданских в городе осталось мало, как видно по фото, они почти не встречаются, особенно в центральной части города.

Многие эвакуировались, однако есть те, кто остался и прячется от обстрелов дома. Без необходимости люди не выходят из домов, особенно в темное время суток. Покровск уже долгое время без воды, света и отопления.

Центральная часть города, возле вокзала, пострадала больше всего от обстрелов. На фото также виден разрушенный еще осенью путепровод "Восход", буквально упавший на железнодорожные пути. Также видно несколько поврежденных автомобилей, брошенных на дорогах. На одном из кадров заметно, что полностью повалены деревья, возможно, так готовят оборонительные позиции.

В последнее время россияне продвинулись в направлении поселка Шевченко, и с этих позиций оккупанты все чаще обстреливают Покровск, в частности, м-н "Лазурный".

Напомним, недавно сетью распространялись слухи о том, что россияне вошли в Покровск. Военные уже рассказали о ситуации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Покровске перестали добывать коксующийся уголь.