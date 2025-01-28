Война — день 1070: оккупанты давят под Покровском, а войска КНДР отступают для перегруппировки

Оперативно о главном за сутки

Россияне продолжают вести наступление на ряде направлений. За предыдущие сутки оккупанты предприняли 148 попыток штурмовать украинские позиции, из которых 77 раз на приоритетном для них Покровском направлении. В то же время в Курской области войска КНДР отошли от линии столкновения, а на западе не исключают, что они это делают для перегруппировки, восстановления сил и анализа ошибок. Тем временем Украина продолжает кампанию ударов по российским объектам, подрывая ее экономическую и военную мощь.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 28 января. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 После атак 24 и 26 января Рязанский НПЗ приостановил работу, сообщает Reuters. Завод получил повреждения погрузочной эстакады и установки гидроочистки.

О том, что происходило 25 января, читайте в трансляции: Война – день 1067: слухи о прекращении помощи США и визит Санду в Украину

Ситуацией в Украине 26 января можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1068: захватчики концентрируют силы под Покровском, но давят и на других направлениях

О новостях и событиях 24 января "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1069: у россиян успехи в Великой Новоселке, а под Покровском ожесточенные бои