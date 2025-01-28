Війна — день 1070: окупанти тиснуть під Покровськом, а війська КНДР відступають для перегрупування

Оперативно про головне за добу

Росіяни продовжують вести наступ на низці напрямків. Протягом попередньої доби окупанти зробили 148 спроб штурмувати українські позиції, з яких 77 разів на пріоритетному для них Покровському напрямку. Водночас у Курській області війська КНДР відійшли від лінії зіткнення, а на заході не виключають, що вони це роблять для перегрупування, відновлення сил та аналізу помилок. Тим часом Україна продовжує кампанію ударів по російських об’єктах, підриваючи її економічну та військову міць.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 28 січня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Після атак 24 та 26 січня Рязанський НПЗ призупинив роботу, повідомляє Reuters. Завод отримав пошкодження навантажувальної естакади та встановлення гідроочищення.

Про те, що відбувалося 25 січня, читайте у трансляції: Війна – день 1067: чутки про припинення допомоги США та візит Санду до України

Ситуацією в Україні 26 січня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1068: загарбники концентрують сили під Покровськом, але тиснуть і на інших напрямках

Про новини та події 24 січня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1069: у росіян успіхи у Великій Новосілці, а під Покровськом запеклі бої