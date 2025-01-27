Санкції Буданова виявилися кращими за санкції Байдена: Дикий про велику проблему Росії

Росії дуже важко відновлювати нафтопереробні заводи через санкції

Тільки одними з навіть перших ударів по російських НПЗ ЗСУ на чверть обвалили виробництво дизеля в Росії, таким чином позбавивши її частини валютних надходжень.

Удари по НПЗ завдають ворогові великої шкоди через те, що кожен з них виробляє 15-20% нафтопродуктів від загального обсягу. Про це розповів ветеран російсько-української війни Євген Дикий у розмові із "Телеграфом".

"Нас дуже цікавить нафтопереробний комплекс і отут якраз комбінований ефект і військовий і економічний. По-перше, все ж таки почнемо з економічного. Не забуваємо, що ми воюємо з божевільною бензоколонкою. Ми воюємо з країною, яку колись велика Маргарет Тетчер схарактеризувала як Нігерія під снігом, тобто країну, в якій нема нічого крім "нафтушки та газика". А все що вони роблять руками, краще людям не показувати", – сказав Дикий.

Він пояснив, що відповідно всі гроші у Росію надходять виключно за нафту та газ. На жаль західні санкції належним чином не спрацювали, тому що індуси та китайці із радістю наживаються на війні, купуючи у Москви нафтопродукти по дуже знижених цінах. В результаті цього Росія отримує валюту.

"Тому санкції від Байдена виявились так собі по ефективності. Санкції від Буданова виявились набагато ефективніше. Одними з навіть тільки перших ударів по російських НПЗ ми на чверть обвалили виробництво дизеля, і тоді вони дійсно стали перед тою самою дилемою: якщо дизеля не вистачає, то в першу чергу його будуть постачати воюючій армії, і тільки потім продавати своєму населенню і тільки потім піде експорт. І в результаті в них взагалі пів року не було експорту дизеля. Зараз він поновився, але далеко не в тих обсягах який був до того", – сказав Дикий.

На його думку, Україна ніколи не зможе знищити всі їхні "нафтокачки", але така задача і не стоїть. Водночас переробних заводів не так багато – це все радянські заводи з якоюсь кількістю західного апгрейду. Річ у тім, що радянський підхід – це заводи-гіганти: не мережа з багатьох середненьких підприємств, а декілька величезних. В результаті випадіння кожного з цих величезних має великий вплив на всю галузь. За словами Дикого, Рязанський завод – це 17% взагалі всієї російської нафтопереробки.

"От коли у вас заводи, кожен з яких переробляє по 15-20% від загального обсягу, втрата кожного заводу – це дуже критично. Втрата кожного такого заводу дуже сильно б'є. А поновлювати їх складно, бо санкції. Отут вони працюють, бо знову ж таки в них нормальних технологій перегонки нема. Всі ці заводи, особливо саме ректифікаційні колонки там стоять давно вже всі німецькі, американські, японські", – пояснив ветеран.

Він додав, що Росія сама такого обладнання не виготовляє, та через санкції буде вимушена завозити китайські аналоги, можливо, не такі ефективні. Монтування обладнання, на думку Дикого, триватиме як мінімум пів року, тому кожний удар по таких НПЗ – дуже відчутний для росіян.

В цьому ж інтерв'ю Євген Дикий розповів, що міст через Керченську протоку зараз перетворився на "Чорнобаївку для російської ППО". Тому знищувати сам міст для України не вигідно, оскільки окупанти продовжують туди тягнути свої дорогоцінні системи С-300, С-400 і невдовзі можуть прибути С-500.