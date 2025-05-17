Хронологія війни – день 1179: Росія виставила себе на посміховсько, а бойові дії на фронті тривають

17 травня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу розповідати про всі останні події на фронті. На 1178 день війни бої на фронті продовжуються, переговори в Стамбулі Росія провалила

На календарі субота, 17 травня 2025 року, триває 1179 день війни. На фронті йдуть важкі бої, найважчим напрямком залишається Покровський. Росіяни не припиняють обстріли та запускають безпілотники по українських містах. Тим часом керівник російської "делегації" у Стамбулі Мединський виставив себе та Росію на посміховисько – своїми погрозами "воювати вічно" та вигаданими цитатами Наполеона та Бісмарка. Таким чином, Мединський підтвердив високе звання "алкаша з балалайкою", яке йому присудила українська громадськість.

Як проходить 1178 день повномасштабної війни в Україні і які останні новини з фронту станом на 16 травня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

05:00 Президент США Дональд Трамп заявив, що Путін не взяв Київ через те, що "його танки застрягли в болоті", а не через героїчний спротив української армії та простих громадян. Також він попри зрив переговорів у Стамбулі розхвалив Путіна та російську армію, а ось Україну та Зеленського розкритикував.

03:00 До 20 ударних БПЛА фіксуються на Київщині, Донеччині, Харківщини та у деяких інших регіонах.

01:00 Російські ударні безпілотники фіксуються напрямком на Київ, повідомляють Повітряні сили.

00:00 Росіяни знову запустили ударні безпілотники по Україні. Тим часом Запорізька область вчергове під ударами російських КАБів.

Про новини та події 14 травня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1176: росіяни стягують сили на фронт напередодні переговорів у Стамбулі

Про те, що відбувалося 15 травня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1177: переговори у Стамбулі та новий наступ росіян

З ситуацією в Україні 16 травня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1178: провал переговорів у Стамбулі та збиття російського Ка-52