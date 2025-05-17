Хронология войны – день 1179: Россия сделала из себя посмешище, а боевые действия на фронте продолжаются

17 мая "Телеграф" продолжает в режиме реального времени рассказывать обо всех последних событиях на фронте. На 1178 день войны бои на фронте продолжаются, переговоры в Стамбуле Россия провалила

На календаре суббота, 17 мая 2025, длится 1179 день войны. На фронте идут тяжелые бои, самым тяжелым направлением остается Покровское. Россияне не прекращают обстрелы и запускают беспилотники по украинским городам. Между тем, руководитель российской "делегации" в Стамбуле Мединский выставил себя и Россию на посмешище — своими угрозами "воевать вечно" и вымышленными цитатами Наполеона и Бисмарка. Таким образом Мединский подтвердил высокое звание "алкаша с балалайкой", которое ему присудила украинская общественность.

Как проходит 1178 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта по состоянию на 16 мая — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

01:00 Российские ударные беспилотники фиксируются направлением на Киев, сообщают Воздушные силы.

00:00 Россияне снова запустили ударные беспилотники по Украине. Между тем, Запорожская область в очередной раз под ударами российских КАБов.

О новостях и событиях 14 мая "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1176: россияне стягивают силы на фронт накануне переговоров в Стамбуле

О том, что происходило 15 мая, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1177: переговоры в Стамбуле и новое наступление россиян

С ситуацией в Украине 16 мая можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1178: провал переговоров в Стамбуле и сбивание российского Ка-52