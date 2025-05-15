Хронология войны – день 1177: переговоры в Стамбуле и бои за Покровск

15 мая "Телеграф" продолжает в режиме реального времени рассказывать о всех последних событиях на фронте. На 1177 день войны бои на фронте продолжаются, а обстрелы не прекращаются

На календаре четверг, 15 мая 2025, длится 1177 день войны. В день переговоров в Стамбуле количество боевых столкновений на фронте, ожидаемо, не снизилось. Наиболее горячим направлением остается Покровское, но на Лиманском и Торецком тоже проходят активные бои.

Как проходит 1177 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта по состоянию на 15 мая — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

1:00 Во время боевых действий погиб бывший актер "Дизель шоу" Максим Нелипа.

00:00 Президент США Дональд Трамп не поедет на переговоры в Стамбул. Однако туда уже отправился госсекретарь Марко Рубио

С ситуацией в Украине 12 мая можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1174: обсуждение переговоров в Стамбуле и атаки россиян

О новостях и событиях 13 мая "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1175: россияне усилили давление на фронте и могут готовить масштабный обстрел

О том, что происходило 14 мая, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1176: россияне стягивают силы на фронт в преддверии переговоров в Стамбуле