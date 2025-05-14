Хронология войны – день 1176: россияне стягивают силы на фронт в преддверии переговоров в Стамбуле

14 мая "Телеграф" продолжает в режиме реального времени рассказывать о всех последних событиях на фронте. На 1176 день войны россияне даже не думают прекращать давление, а над Украиной летают беспилотники

На календаре среда, 14 мая 2025, длится 1176 день войны. Количество боевых столкновений за предыдущие сутки составило 125, что примерно соответствует показателям за последние дни. Впрочем, в СМИ появились сообщения, что россияне готовят новое наступление и для этого стягивают силы в район Покровска и Торецка.

Как проходит 1176 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта по состоянию на 14 мая — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

3:00 В Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и Днепропетровской областях слышали взрывы. Сообщалось о работе ПВО.

1:00 Над Украиной замечено около 40 БПЛА, сообщает Инсайдер

00:00 Россияне вновь запустили беспилотники, из-за чего тревогу объявили в северных и восточных областях. Согласно данным мониторинговых ресурсов, ночью вновь стоит ожидать около 100 дронов.

О том, что происходило 11 мая, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1173: россияне давят на Покровск, а Зеленский предлагает Путину встречу

С ситуацией в Украине 12 мая можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1174: обсуждение переговоров в Стамбуле и атаки россиян

О новостях и событиях 13 мая "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1175: россияне усилили давление на фронте и могут готовить масштабный обстрел