Хронологія війни – день 1176: росіяни стягують сили на фронт напередодні переговорів у Стамбулі

14 травня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу розповідати про всі останні події на фронті. На 1176 день війни росіяни навіть не думають припиняти тиск, а над Україною літають безпілотники

На календарі середа, 14 травня 2025 року, триває 1176 день війни. Кількість бойових зіткнень за попередню добу становила 125, що приблизно відповідає показникам за останні дні. Втім, у ЗМІ з’явилися повідомлення, що росіяни готують новий наступ і для цього стягують сили в район Покровська та Торецька.

Як проходить 1176 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту станом на 14 травня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

3:00 У Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій та Дніпропетровській областях чули вибухи. Повідомлялося про роботу ППО.

1:00 Над Україною помічено близько 40 БПЛА, повідомляє Інсайдер.

00:00 Росіяни знову запустили безпілотники, через що тривогу оголосили у північних та східних областях. За даними моніторингових ресурсів, вночі знову варто чекати близько 100 дронів.

Про те, що відбувалося 11 травня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1173: росіяни тиснуть на Покровськ, а Зеленський пропонує Путіну зустріч

З ситуацією в Україні 12 травня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1174: обговорення переговорів у Стамбулі та атаки росіян

Про новини та події 13 травня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1175: росіяни посилили тиск на фронті та можуть готувати масштабний обстріл