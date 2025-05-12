Хронологія війни – день 1174: росіяни знову масово запускають дрони та давлять під Покровськом

12 травня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу розповідати про всі останні події на фронті. На 1174 день війни росіяни знову здійснюють запуски дронів

На календарі понеділок, 12 травня 2025 року, триває 1174 день війни. За попередню добу на фронті сталося 111 бойових зіткнень, з яких трохи менше половини на Покровському напрямку. Також дуже спекотним залишається Лиманський напрямок.

Як проходить 1174 день повномасштабної війни в Україні і які останні новини з фронту станом на 12 травня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

05:00 Безпілотників росіян у повітряному просторі не спостерігається. Більшість ворожих цілей було ліквідовано, чекаємо на ранковий звіт від ПС.

03:00 Кількість безпілотників в небі значно зросла: їх вже понад 50, попри те, що багато цілей було ліквідовано. Під загрозою майже всі південні, східні та центральні регіони України.

01:00 Моніторингові канали нарахували щонайменше 22 безпілотники у повітряному просторі України. Щонайменше три загрожують Києву, оскільки взяли курс на Бровари.

00:00 Росіяни запустили БПЛА із чотирьох локацій, повідомляють моніторингові групи. Це означає, що над Україною вночі буде близько сотні безпілотників.

З ситуацією в Україні 9 травня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1171: Зеленський поговорив з Трампом, а в Москві "побєдобєсіє"

Про новини та події 10 травня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1172: нова партія ракет від Німеччини та підсумки зустрічі "коаліції охочих"

Про те, що відбувалося 11 травня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1173: росіяни тиснуть на Покровськ, а Зеленський пропонує Путіну зустріч