Так виглядає "перемир’я": окупанти атакували поїзд на Донеччині, є поранений

Російський дрон атакував залізницю на Донеччині

Путін проігнорував пропозицію України про припинення вогню. Російські війська атакували дроном вантажний потяг на Донеччині, поранено машиніста. Попри атаку, "Укрзалізниця" продовжує забезпечувати рух потягів попри небезпеку та ворожі атаки.

За даними "Укрзалізниці", окупанти завдали удару безпілотником по локомотиву цивільного вантажного поїзда в прифронтовій зоні. Машиніст отримав уламкове поранення ноги, йому надали медичну допомогу та доправили до лікарні. Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії.

Машиністи Укрзалізниці працюють у прифронтових районах в умовах підвищеного ризику. Вони виконують свої обов'язки у бронежилетах та шоломах, маючи при собі медичні комплекти для надання першої допомоги.

Залізничники забезпечують рух на тих ділянках, де це ще можливо, незважаючи на постійну загрозу атак. Наслідки ворожого удару вдалося швидко ліквідувати, і курсування поїздів на цій ділянці відновлено. Наразі життю пораненого машиніста нічого не загрожує.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Путін відмовився від перемир'я і запропонував Зеленському зустрітись в Стамбулі 15 травня.